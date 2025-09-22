Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 22 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:45

1925 Multado el timbalero de la corrida de ayer

Esta mañana ha sido comunicado por el teniente de alcalde Lunar, que fue impuesta una multa de 25 pesetas al timbalero de la corrida de ayer. La sanción se impuso por haber dado el toque para el cambio de suerte en uno de los toros, sin haber hecho previamente el presidente la señal ordenándolo.

1950 Se entroniza la imagen de San Mateo en la Diputación

Los recaudadores de contribuciones de todas las zonas de nuestra provincia celebraron ayer diversos actos con motivo de la festividad de su patrono, San Mateo. En las oficinas , del ramo del Palacio de la Salina, tuvo lugar el acto de entronización de la imagen del santo.

1975 El salmantino Martín Cubas, mejor clasificado en la hípica

En un ambiente de gran expectación y con presencia masiva de aficionados, que llenaron hasta rebosar las instalaciones de la Sociedad de Hípica, se disputó la penúltima jornada del Campeonato Nacional de hípica. En ella, el salmantino Martín Cubas se coronó como el mejor clasificado.

2000 Salamanca muestra su generosidad en el Día del Alzheimer

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca salió ayer a las calles de la ciudad con motivo del día mundial de esta enfermedad. Con el objetivo de dar a conocer este problema y sensibilizar a la población de los efectos sanitarios que conlleva, la entidad colocó puntos informativos en distintas zonas de las ciudad donde recogió donativos.

