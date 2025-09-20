Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 20 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:00

1925 - El director general de Abastos llega a Salamanca

Procedente de Burgos, el director general de Abastos, Roberto Baamontes, llegó a la estación de Salamanca y fue recibido por el gobernardo civil, Luis Díez del Corral, y por el inspector de Abastos, Francisco Hernández. El director debe decidir sobre el precio del trigo que inquieta en la ciudad.

1950 - El Liceo Francés gana a la selección salmantina de basket

La selección salmantina de baloncesto se midió al Liceo Francés y cayó derrotada con un 43-27 en el marcador. El equipo madrileño demostró que es un equipo tremendamente difícl de batir, pues los salmantinos se emplearon al máximo, pero causó sorpresa que no se le dieran más oportunidades a Gil Nieto.

1975 - Salamanca acoge el V Congreso de Microbiología

Los departamentos de Ciencia, Medicina y Farmacia organizaron en la capital salmantina un congreso al que acudirán 400 especialistas nacionales e internacionales. Se estudiará el uso de los antibióticos, con la cara y cruz de estos fármacos y el porvenir de la Microbiología en el futuro.

2000 - Seis orejas y una gran corrida de El Pilar en La Glorieta

Bajo una copiosa lluvia, los aficionados pudieron presenciar en la Glorieta la mejor corrida de la Feria de Salamanca. Manuel Caballero cortó tres orejas y salió a hombros por la puerta grande acompañado de Julián López, 'El Juli', que logró dos trofeos tras una fantástica faena al tercer toro de la tarde. José Tomás resultó cogido en su segundo. Gran encierro de la ganadería de El Pilar.

