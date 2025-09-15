¿Qué pasó tal día como hoy, 15 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo publicado en cuatro fechas distintas

La Vuelta ciclista España el 14 de septiembre del año 2000, en la que Alexandre Vinokourov le arrebató la victoria al salmantino «Chente»

La Gaceta Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:00

2000 - García Acosta se queda a las puertas de la victoria

El kazajo Alexandre Vinokourov en la recta final, le arrebató la victoria al salmantino «Chente» García Acosta y al vizcaíno Roberto Laiseka en la etapa de ayer que finalizaba en Ciudad Rodrigo. Acosta se quedó sin la tan ansiada victoria que quería dedicar a sus familiares de Cabrillas. Sin embargo, el bejarano Roberto Heras continua siendo el líder de la general.

1975 - Una pareja recibe 20.000 pesetas por encontrar una pulsera

La joya tiene un valor aproximado de un millón de pesetas. La afortunada pareja la recogió del suelo pensado que no tenía mayor valor. Al día siguiente, cuando la prensa publicó el suceso, notificaron su aparición. La dueña de la joya recompensó a los jóvenes con 20.000 pesetas.

1950 - Comienza la VI Vuelta a Salamanca con ruta hacia Béjar

En la mañana de hoy, los 27 corredores inscritos para la prueba se reunirán en la sede del Club Ciclista para partir hacia Peñaranda. El trayecto previsto será Salamanca-Béjar y para el día de hoy se prevé que también pasar por Alba de Tormes. La prueba estará compuesta de tres etapas.

1925 - Menos concurrencia que otros años en la feria de ganado

La animación en el ferial de ganados fue en progesión ascendente durante los últimos días cn mayor número de transacciones pese a los precios elevados. Sin embargo, la concurrencia no estado a la altura de la registrada en años anteriores debido al retraso en las faenas agrícolas.

