¿Qué pasó tal día como hoy, 13 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

Sábado, 13 de septiembre 2025

1925 - Celebración del acto de propaganda agrícola en el Teatro Bretón

El Teatro Bretón ha acogido el acto de propaganda agrícola organizado por las entidades agrícolas y ganaderas de Salamanca. Destacó la conferencia del ingeniero agrónomo Marcelino Arana, en la que expuso positivas enseñanzas para los cultivadores del campo y que despertó el interés de los salmantinos.

1950 - Un ciclista herido tras chocar contra un camión

Un ciclista de 39 años y natural de Mozárbez ha resultado herido tras chocar contra un camión pasado el mediodía. Presentaba una leve contusión cerebral y heridas en el antebrazo derecho. El accidente tuvo lugar en las inmediaciones del Puente Nuevo, en la carretera de Madrid.

1975 - Guijuelo recibe la visita del delegado de la Organización Sindical

El delegado provincial de la Organización Sindical, Miguel Ángel García, ha visitado, por primera vez, la localidad Guijuelo. García fue recibido por la delegación comarcal por el delegado en funciones, Manuel Mateos, que le expuso los problemas más importante y significativos.

2000 - Libreros y padres impulsan la plataforma por la gratuidad de libros

Libreros, consumidores y padres de alumnos de Castilla y León han unido sus fuerzas para poner en marcha la plataforma regional por la gratuidad de los libros de texto. Esto ha impulsado una recogida de firmas que en tan solo una semana ha alcanzado las 7.000 solo en Salamanca y se espera llegar a un número aún mayor en las próximas jornadas.