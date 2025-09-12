¿Qué pasó tal día como hoy, 12 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta Salamanca Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - Inauguración de las oficinas de la Unión Patriótica

Se han inaugurado las oficinas de la Unión Patriórica de Salamanca, instaladas en la calle de Pérez Pujol. El gobernador civil de la provincia, Díez del Corral, presidió el acto junto al alcalde. Las oficinas permanecerán abiertas todos los días para recibir las adhesiones a esta organización.

1950 - Colocación de la primera piedra de la Casa de Ejercicios

Tuvo lugar, con carácter íntimo, la colocación y bendición de la primera piedra de la Casa de Ejercicios, lugar que ocuparán las religiosas que residen actualmente en el convento de las Agustinas. Este nuevo edificio se comienza a construir en el Alto del Rollo y tendrá capacidad para 50 ejercitantes.

1975 - Un turismo atropella a una joven de 16 años

A las 14:00 horas de ayer, en la carretera de La Fregeneda, el turismo portugués conducido por Manuel Joaquín Alves atropelló a la joven de 16 años Natividad Lucas García, quien resultó herida de pronóstico grave, siendo hospitalizada en la residencia sanitaria Virgen de la Vega.

2000 - Los técnicos explican el funcionamiento de los bolardos

Técnicos de Sainco Tráfico han comenzado a explicar a los residentes del casco histórico cómo funcionan los bolardos, que entrarán en servicio la próxima semana. Los conductores deben mostrar su tarjeta de banda magnética ante el lector de láser, que, una vez que reconozca el código, baja el pivote y automáticamente vuelve a elevarse una vez que ha pasado el vehículo.