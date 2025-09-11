Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 11 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 05:45

1925 'El pobrecito carpintero' de nuevo en el Bretón

Nuevamente se representó 'El pobrecito carpintero', obra admirable de Eduardo Marquina. La representación no pudo ser más irreprochable. En la sección de la noche, se celebró en beneficio de la insigne actriz Rosario Pino. El público salmantino tuvo para ella sus aplausos.

1950 El domingo se inauguró la Tómbola de la Caridad

El domingo, a las doce de la mañana, tuvo lugar la inauguración de la Tómbola de la Caridad, que ha sido instalada en la plaza de Onésimo Redondo. Al acto acudieron el ilustrísimo señor obispo de la diócesis, Francisco Barbado Viejo y el gobernador civil, Joaquín Pérez.

1975 Béjar celebra su tradicional romería de la Virgen del Castañar

Tal como es tradición, el pasado lunes, fiesta de la Virgen del Castañar, patrona de Béjar, se celebró la romería al mirador, partiendo con la imagen de la Virgen de la plaza de los Tilos. Acompañados por los cohetes y el repique de las campanas, los fieles procesionaron con su patrona.

2000 Largas colas para adquirir entradas para la feria taurina

Una larguísima cola de aficionados llenó ayer algunas de las calles más céntricas de la ciudad como consecuencia de la apertura de las taquillas de Íscar Peyra. Era el primer día en que los seguidores podían retirar entradas sueltas para los festejos de la inminente Feria y la respuesta fue absolutamente masiva. Las taquillas seguirán abiertas estas jornadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salamanca se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y cambios en el recorrido de los autobuses urbanos
  2. 2 Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación
  3. 3 Juan Ortega, ante su debut en La Glorieta: «No soy ambicioso con el dinero, pero sí por torear mejor que nadie»
  4. 4 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este miércoles 10 de septiembre
  5. 5 Dos heridas tras un choque frontal entre dos turismos en la calle Juan Pablo II
  6. 6 Cuatro detenidos por robar en el interior de un coche en pleno centro de Salamanca
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 10 de septiembre
  8. 8 De nuevo sin plazas para ir en tren a Madrid aunque ya no haya abono gratuito
  9. 9 Se retrasa el corte de la carretera del Helmántico
  10. 10 Jorge Rey advierte del fenómeno que llegará en los próximos días: «Puede provocar un bloqueo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 11 de septiembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 11 de septiembre, en Salamanca?