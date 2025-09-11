¿Qué pasó tal día como hoy, 11 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

1925 'El pobrecito carpintero' de nuevo en el Bretón

Nuevamente se representó 'El pobrecito carpintero', obra admirable de Eduardo Marquina. La representación no pudo ser más irreprochable. En la sección de la noche, se celebró en beneficio de la insigne actriz Rosario Pino. El público salmantino tuvo para ella sus aplausos.

1950 El domingo se inauguró la Tómbola de la Caridad

El domingo, a las doce de la mañana, tuvo lugar la inauguración de la Tómbola de la Caridad, que ha sido instalada en la plaza de Onésimo Redondo. Al acto acudieron el ilustrísimo señor obispo de la diócesis, Francisco Barbado Viejo y el gobernador civil, Joaquín Pérez.

1975 Béjar celebra su tradicional romería de la Virgen del Castañar

Tal como es tradición, el pasado lunes, fiesta de la Virgen del Castañar, patrona de Béjar, se celebró la romería al mirador, partiendo con la imagen de la Virgen de la plaza de los Tilos. Acompañados por los cohetes y el repique de las campanas, los fieles procesionaron con su patrona.

2000 Largas colas para adquirir entradas para la feria taurina

Una larguísima cola de aficionados llenó ayer algunas de las calles más céntricas de la ciudad como consecuencia de la apertura de las taquillas de Íscar Peyra. Era el primer día en que los seguidores podían retirar entradas sueltas para los festejos de la inminente Feria y la respuesta fue absolutamente masiva. Las taquillas seguirán abiertas estas jornadas.

