¿Qué pasó tal día como hoy, 6 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta

Sábado, 6 de septiembre 2025, 06:42

1925 Se celebra la prueba ciclista para los socios de la U.V.S.

La carrera inició a las siete de la mañana en la carretera de Zamora con un recorrido de 25 kilómetros. Los asistentes a la carrera eran socios de la U.V.S. y no necesitaban de realizar una inscripción previa, únicamente con presentarse en la hora y el sitio indicado con su acreditación

1950 Un joven recibe un duro golpe por confusión

Noel Gil Vicente, de dieciséis años, fue agredido por Manasés de la Cuesta Rodríguez, un constructor de obras de treinta y cinco años, por confusión, al pensar que el chico era uno de los jóvenes que habían molestado a su sirvienta. El joven tuvo que ser atendido en la Casa de Socorro.

1975 La estatua de Francisco de Vitoria ya está acabada

La estatua se encuentra delante del convento de San Esteban. La obra fue iniciada por el Ayuntamiento que la encargó al artista Francisco de Toledo. La escultura ha sido esculpida en bronce con una altura de tres metros y un peso considerable, más de ochocientos kilogramos.

2000 Roberto Heras cerca de ganar la Vuelta a España

El ciclista bejarano Roberto Heras esta a un paso de obtener la victoria y alzarse con la Vuelta a España tras la etapa de ayer concluyendo en la estación de esquí de Ordino Arcalís y con la ayuda de su equipo, Kelme, fue capaz de sacar tiempo a sus perseguidores y acercándose más al líder, Ángel Carrasco dejando la distancia a 1.15

