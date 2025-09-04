Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del partido celebrado en el año 2000 entre la Unión Deportiva Salamanca y el Elche. ARCHIVO

Qué pasó tal día como hoy, 4 de septiembre, en Salamanca

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 4 de septiembre 2025, 04:50

2000 - La Unión Deportiva Salamanca pierde ante el Elche

El debut de la Unión Deportiva Salamanca no fue el más esperado. Una dolorosa derrota, 2-0, ante el Elche en el Martínez Valero. No solo el resultado fue duro para la UDS, el partido estuvo marcado por la rudeza con la que jugaron ambos equipos: hasta nueve tarjetas amarillas y tres rojas sacó el árbitro Ignacio Hinojosa, dos de esas rojas para el conjunto charro.

1975 - Ningún novillero local para la Feria salmantina

Ya se ha anunciado los carteles de toros para las ferias de este año y sorprende el hecho que no aparece ningún torero local en las novilladas. Se desconocen las razones por las cuáles la empresa encargada de la construcción del cartel haya decidido prescindir de los novilleros de la tierra.

1950 - Un herido de gravedad tras caerse de un andamio

El hecho ocurrió a las 10:30 horas en la obra que se está llevando a cabo en la calle conocida como de Arriba, Elices, con varios años de experiencia y de avanzada edad, se cayó del andamio de un tercer piso donde se encontraba trabajando y fue trasladado de urgencia a un sanatorio particular.

1925 - Un accidente de coche en la carretera de Extremadura

El grave suceso ocurrió en el kilómetro 87 de la carretera de Extremadura. Justo Corral, dueño del coche accidentado, se dirigía de Ciudad Rodrigo a Fuenteguinaldo cuando sus ruedas delanteras se rompieron. Afortunadamente el accidente se saldó con solo tres heridos, los ocupantes del coche.

