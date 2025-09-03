Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una de las zonas verdes de Capuchinos en el año 2000. ARCHIVO

Qué pasó tal día como hoy, 3 de septiembre, en Salamanca

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 05:30

2000 - Capuchinos y Prosperidad acogen la expansión residencial

Un estudio constata que el norte y el este de la ciudad han sido las zonas con mayor crecimiento en los años noventa. La expansión de Salamanca en el barrio de Capuchinos ha sido una de las operaciones de mayor envergadura en la historia urbanística de la capital. También destaca la reconstrucción del barrio de la Prosperidad y su expansión hacia La Aldehuela.

1975 - Celebración del primer concurso cinematográfico

El Cineclub Universitario ha convocado el I Concurso cinematográfico de Salamanca, con distintas modalidades como la labor de crítica y divulgación cinematográfica realizada por la prensa y radio, y también en los locales comerciales. Se hace con el objetivo de elevar el nivel cultural cinematográfico.

1950 - Regresan a Liverpool los alumnos de intercambio

Los alumnos del Instituto de Liverpool, que pasaron en Salamanca un mes de intercambio con estudiantes del Fray Luis de León, regresaron a su tierra. Antes de su marcha, fueron obsequiados con un vino de honor en el Ayuntamiento, acto al que asistieron el alcalde y varios concejales.

1925 - Publicado el anuncio de horarios de cierre para los días de feria

El gobernador señaló las siguientes horas para el cierre de establecimientos del 5 al 22 de septiembre: los cafés estarán abiertos hasta las 3 los días de corridas de toros, los bares tendrán el mismo horario pero sin vender alcohol a partir de medianoche, misma hora a la que cerrarán las tabernas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar
  2. 2 Violenta pelea en El Rollo: hay un detenido por apuñalar presuntamente en la pierna a la víctima que ha sido trasladada al Hospital
  3. 3 Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras
  4. 4 Así fue la pelea entre dos clientes del bar del Rollo que dejó un herido por arma blanca y un detenido
  5. 5 El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...»
  6. 6 Salamanca presenta los resultados de una alternativa frente a la insuficiencia cardiaca avanzada
  7. 7 Salamaq 2025: programa completo, entradas, horarios y autobuses
  8. 8 El histórico castillo salmantino protagonista en el esperado regreso de MasterChef
  9. 9 El pueblo de Castilla y León donde ya es invierno: el termómetro marca 0 grados
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 2 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué pasó tal día como hoy, 3 de septiembre, en Salamanca

Qué pasó tal día como hoy, 3 de septiembre, en Salamanca