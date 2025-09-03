Qué pasó tal día como hoy, 3 de septiembre, en Salamanca Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

Imagen de una de las zonas verdes de Capuchinos en el año 2000.

La Gaceta Salamanca Miércoles, 3 de septiembre 2025, 05:30

2000 - Capuchinos y Prosperidad acogen la expansión residencial

Un estudio constata que el norte y el este de la ciudad han sido las zonas con mayor crecimiento en los años noventa. La expansión de Salamanca en el barrio de Capuchinos ha sido una de las operaciones de mayor envergadura en la historia urbanística de la capital. También destaca la reconstrucción del barrio de la Prosperidad y su expansión hacia La Aldehuela.

1975 - Celebración del primer concurso cinematográfico

El Cineclub Universitario ha convocado el I Concurso cinematográfico de Salamanca, con distintas modalidades como la labor de crítica y divulgación cinematográfica realizada por la prensa y radio, y también en los locales comerciales. Se hace con el objetivo de elevar el nivel cultural cinematográfico.

1950 - Regresan a Liverpool los alumnos de intercambio

Los alumnos del Instituto de Liverpool, que pasaron en Salamanca un mes de intercambio con estudiantes del Fray Luis de León, regresaron a su tierra. Antes de su marcha, fueron obsequiados con un vino de honor en el Ayuntamiento, acto al que asistieron el alcalde y varios concejales.

1925 - Publicado el anuncio de horarios de cierre para los días de feria

El gobernador señaló las siguientes horas para el cierre de establecimientos del 5 al 22 de septiembre: los cafés estarán abiertos hasta las 3 los días de corridas de toros, los bares tendrán el mismo horario pero sin vender alcohol a partir de medianoche, misma hora a la que cerrarán las tabernas.

