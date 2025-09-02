¿Qué pasó tal día como hoy, 2 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA en la hemeroteca

El entonces presidente de la Junta Juan José Lucas, y el de la Xunta, Manuel Fraga en el año 2000 tras una reunión.

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 04:00 Comenta Compartir

2000 - Salamanca pide acoger la cumbre de ministros de Cultura de la UE

El alcalde, Julián Lanzarote, pedirá al Gobierno que Salamanca sea la sede de esta cumbre, que se celebrará durante el primer semestre del 2002, aprovechando el periodo de presidencia de España. Este anuncio se hizo al finalizar el encuentro que mantuvieron en el Parador Nacional el presidente de la Junta, Juan José Lucas, y su homónimo al frente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga.

1975 - Cerrado durante tres horas el puente de Enrique Estevan

Con motivo de la llegada de los festejos a la ciudad, se han llevado a cabo algunas reparaciones en el puente de Enrique Estevan, motivando su cierre por primera vez en lo que va de año. Es uno de los pasos más saturados de circulación y los arreglos son indispensables para que el puente no se resienta.

1950 - El jefe de la Sección social del Sindicato de la Piel visita la ciudad

Eugenio Nuño, jefe de la Sección social del Sindicato de la Piel, visitó Salamanca, motivo por el que se celebraron varias reuniones como la de la Comisión permanente, que contó con la presencia del presidente provincial. Entre las cuestiones tratadas, figuró el examen de los estatutos del Montepío.

1925 - La Federación Gremial dirige una instancia al Ayuntamiento

En la última sesión de la Junta directiva de la Federación Gremial salmantina, celebrada en la Cámara de Comercio, se acordó dirigir una instancia al Ayuntamiento pidiendo que se dé el nombre de Federico Anaya Simón a una de las calles de la ciudad, concretamente a la calle de San Justo.

Temas

Salamanca