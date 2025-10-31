Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 31 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:00

1925 - 'El huracán', proyectada en el Teatro Liceo

El Teatro Liceo acogió 'El huracán', una producción pasada por la pantalla y adaptada del melodrama de Lincoln J. Carter. Al dar fin a la proyección de esta cinta, llena de escenas de intriga y emoción, la sala aplaudió calurosamente a la película, así como a sus protagonistas.

1950 - El Colegio Mayor Hernán Cortés inaugura su curso 1950/1951

El Colegio Mayor Hispanoamericano Hernán Cortés inauguró el curso 1950/1951 con la asistencia de las personalidades más destacadas de la vida universitaria salmantina. El acto tuvo lugar en la parroquia de Sancti-Spíritus. Autoridades, catedráticos e invitados fueron obsequiados con un vino de honor.

1975 - Mueren 11 canarios y una perra tras arder una vivienda en el barrio Vidal

Un vivienda en la calle Jardineros quedó envuelta en llamas tras un escape de gas por la noche. Los vecinos tuvieron que ser evacuados, un niño sufrió heridas de carácter leve, un familiar de la casa afectada sufrió quemaduras en las manos y 11 canarios y una perrita murieron por asfixia.

2000 - Polonia destapa en San Eloy sus tesoros pictóricos

La Social y Cultural de Caja Duero consiguió traer a Salamanca los tesoros artísticos más sobresalientes de la pintura polaca del siglo XIX y principios del XX del Museo de Varsovia. La sala de San Eloy fue el lugar elegido para dar a conocer, hasta el 8 de enero, esta insólita e inédita exposición, integrada por 86 lienzos que por primera vez se mostraron en España.

