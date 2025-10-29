Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Miércoles, 29 de octubre 2025, 05:50

Comenta

1925 El ferrocarril Ávila-Salamanca puede ser una realidad

Noticias que nos facilitan por buen conducto, aseguran que el subsecretario de Fomento está interesado por la pronta explotación del ferrocarril hasta Ávila, que tiene propósito de remediar en la medida de lo posible los defectos de la actual explotación.

1950 En el Teatro Bretón continúa la actuación de los 'Ases líricos'

Con el beneplácito del público, la notable compañía de zarzuela, operetas y sainetes denominada 'Ases Líricos', viene realizando en el Teatro Bretón una campaña artística con la reposición de las más aplaudidas obras del género, como la representación el pasado viernes de 'La Rosa del Azafrán'.

1975 Lío circulatorio en torno a la plaza de Los Bandos

El corte de tráfico por la calle de las Especias ha ocasionado un peligroso lío circulatorio en torno a la plaza de Los Bandos, al que es urgente poner freno. Los automóviles se mueven a su capricho sin las limitaciones que imponen semáforos. El peatón se encuentra cogido entre tres fuegos.

2000 El Salamanca no pasó del empate contra el Recreativo

El Salamanca, al que no le salvó en esta ocasión la calidad individual de sus jugadores, no pasó ayer del empate a cero en el campo del Recreativo de Huelva. En el primer tiempo, el Salamanca no aprovechó sus escasas oporunidades. En la segunda mitad, la expulsión de Pepe Domingo, acabó por dejar al equipo charro sin ninguna opción y a merced del Recreativo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio
  2. 2 La Guardia Civil detiene en Sancti Spíritus a un hombre en busca y captura que viajaba en una furgoneta robada
  3. 3 Una mujer de 89 años operada de urgencia tras ser atacada por un perro peligroso en Pelabravo
  4. 4 El curioso caso del pueblo de Salamanca con cuatro ediles del PSOE y un alcalde del PP
  5. 5 Confirmado por el BOE: estos son los tres puentes que trae el calendario laboral para 2026
  6. 6 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Noviembre lluvioso...»
  7. 7 Una colisión entre un coche y una moto a las afueras Vilamayor se salda con un motorista herido trasladado al Hospital
  8. 8 La emotiva historia del nuevo piano del Hospital: adquirido gracias a la herencia de un paciente agradecido
  9. 9 Detenidas dos mujeres en Salamanca y en Valladolid especializadas en hurtos mediante el modus operandi amoroso
  10. 10 Sorpresa en el pueblo con la aparición de una calabaza XXL: «No podíamos cogerla entre dos personas»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de octubre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de octubre, en Salamanca?