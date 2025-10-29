¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de octubre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Miércoles, 29 de octubre 2025, 05:50 Comenta Compartir

1925 El ferrocarril Ávila-Salamanca puede ser una realidad

Noticias que nos facilitan por buen conducto, aseguran que el subsecretario de Fomento está interesado por la pronta explotación del ferrocarril hasta Ávila, que tiene propósito de remediar en la medida de lo posible los defectos de la actual explotación.

1950 En el Teatro Bretón continúa la actuación de los 'Ases líricos'

Con el beneplácito del público, la notable compañía de zarzuela, operetas y sainetes denominada 'Ases Líricos', viene realizando en el Teatro Bretón una campaña artística con la reposición de las más aplaudidas obras del género, como la representación el pasado viernes de 'La Rosa del Azafrán'.

1975 Lío circulatorio en torno a la plaza de Los Bandos

El corte de tráfico por la calle de las Especias ha ocasionado un peligroso lío circulatorio en torno a la plaza de Los Bandos, al que es urgente poner freno. Los automóviles se mueven a su capricho sin las limitaciones que imponen semáforos. El peatón se encuentra cogido entre tres fuegos.

2000 El Salamanca no pasó del empate contra el Recreativo

El Salamanca, al que no le salvó en esta ocasión la calidad individual de sus jugadores, no pasó ayer del empate a cero en el campo del Recreativo de Huelva. En el primer tiempo, el Salamanca no aprovechó sus escasas oporunidades. En la segunda mitad, la expulsión de Pepe Domingo, acabó por dejar al equipo charro sin ninguna opción y a merced del Recreativo.