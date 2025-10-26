¿Qué pasó tal día como hoy, 26 de octubre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Domingo, 26 de octubre 2025, 06:49 Comenta Compartir

1925 Un hombre acusado de dos delitos de falsedad

El procesado, Esteban García, tenía la obligación de entregar cierta cantidad de dinero que adeudaba a José Matilla. Para librarse de esta deuda García utilizó una carta de Matilla recortó la firma y la pego en un documento en el que se hacía «constar» el pago.

1950 Una mujer de 77 años atropellada por un repartidor de teléfonos

En la Casa de Socorro, por el doctor Juárez y el practicante Sánchez Crespo, fue curada María Luisa Hernández, de 77 años, por una fuerte contusión en el muslo derecho que le produjo Julián Gaga, de 14 años y repartidor de teléfonos, al atropellarla con su bicicleta.

1975 Finalizan las obras de urbanización de la Plaza de Anaya

Tras casi tres años en obras, la Plaza de Anaya luce, por fin, una imagen renovada. La urbanización del entorno permitirá a los salmantinos disfrutar de un nuevo espacio de ocio que combina naturaleza y respeto la monumentalidad del lugar.

2000 El reality «El bus» se graba en Salamanca con borrachera en vivo

La salida nocturna de los ocupantes de «El bus» Ione Ander y Javier terminó en una monumental borrachera, de la que fueron testigos los salmantinos que compartieron discoteca con ellos, sus compañeros de viaje y los espectadores que presenciaron por televisión la llegada de ambos al autobús.

Temas

Salamanca

Obras