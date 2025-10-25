¿Qué pasó tal día como hoy, 25 de octubre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - La última de abono en la plaza de toros

En la plaza de toros, se celebró ayer la tradicional encerrona organizada por la Unión Popular. Puede decirse que fue la última de abono. En ella, tomaron parte unos 200 aficionados que se las entendieron con unos magníficos toros de Cristóbal Puche.

1950 - El Salamanca jugará un partido en Gibraltar

Anoche, el club confirmó oficialmente que ha llegado a un acuerdo con el equipo de Gibraltar y se disputará con él próximamente. La Directiva aceptó la subvención ofrecida y el Salamanca jugará en la plaza inglesa el próximo día 31 al regreso de Ceuta.

1975 - Toma de posesión del rector de la Universidad Pontificia

Fernando Sebastián Aguilar tomó ayer posesión en un solemne acto presidido por el gran canciller de la Universidad Pontificia, el cardenal Enrique y Tarancón. También estuvieron presentes el rector de la Universidad Civil y los vicerrectores y los decanos de distintas facultades.

2000 - El problema financiero de las obras del Puente Romano, resuelto

El problema financiero que bloqueaba la continuación de las obras de rehabilitación del Puente Romano quedó solventado ayer. El Banco Europeo de Inversiones, que financia este proyecto, ingresó ayer una partida de más de 200 millones de pesetas para finalizar esta actuación. Así lo comunicó el portavoz municipal, Fernando Rodríguez.