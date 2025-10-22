¿Qué pasó tal día como hoy, 22 de octubre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Ofrenda al Cristo de Navasfrías entre los fieles del municipio

El domingo, una hora antes de la misa mayor, fue recorriendo las calles Miguel Mateos, tañendo el tamboril y la gaita, seguido de los mayordomos Domingo Sánchez y Segundo Jorge, con sacos al hombro y las jóvenes Paula Sánchez y Eulogia Alfonso, con un cesto, para recoger la limosna del Cristo.

1950 Conferencia del profesor Lévi-Provençal en Filosofía y Letras

El Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras acogió la conferencia del profesor de la Universidad de París, E. Lévi-Provençal, especialista en Historia de España. Habló sobre «los elementos de población en la España musulmana». Por la noche cenó en el Colegio Mayor Hispanoamericano 'Hernán Cortés'.

1975 Vicente Sánchez Pablos, presidente de la Federación de Comercio

El salón de actos de la Delegación Provincial de Sindicatos acogió la elección de los órganos de gobierno de la Federación Sindical Provincial de Comercio. Como presidente de la entidad resultó elegido Vicente Sánchez Pablos. Asimismo, Pedro Luis Muelas asumió la presidencia de la Unión de Trabajadores y Técnicos.

2000 Salamanca recuperará la margen derecha del Tormes

Una inversión de 2.200 millones permitirá recuperar la margen izquierda del Tormes como paseo fluvial. El nuevo corredor de dos kilómetros de longitud unirá el Museo de Automoción con la Aldehuela, El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, viaja mañana a Salamanca para anunciar esta importante inversión que permitirá crear un eje verde de gran calidad ambiental.

