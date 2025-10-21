¿Qué pasó tal día como hoy, 21 de octubre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Primera jornada «La mendiga de San Sulpicio» en el Moderno

La primera jornada de la magistral película que lleva por título «La mendiga de San Sulpicio», que fue exhibida anoche en el Moderno y que ha gustado mucho. Se trata de una admirable adaptación de la obra célebre obra del mismo título del novelista Javier de Montepin.

1950 Salamanca no contará con Pruden en sus filas

Las conversaciones con Pruden para obtener su fichaje no prosperaron. Ambas partes expusieron sus condiciones sin llegar a un acuerdo. Según ha podido saber este periódico, Pruden pedía 60.000 pesetas por la firma y 2.000 de sueldo condiciones que el club no aceptó por considerar excesivas.

1975 El Colegio de Abogados celebra a Santa Teresa

Los actos organizados por el Ilustre Colegio Provincial de Abogado con motivo de la festividad de Santa Teresa, patrona de la corporación, revistieron de gran brillantez y animación. Se celebró una solemne misa y una posterior cena de confraternidad en el hotel-jardín Regio.

2000 «El niño de El Royo» llega a Salamanca entre lágrimas

Diego L.B, conocido como el niño de El Royo, llegó ayer a Salamanca donde vivirá con su tía María Antonia Bernal, quien se hará cargo del pequeño por decisión de la Junta. Desde hacía 17 meses vivía en el municipio de El Royo con una familia en régimen de acogimiento preadoptiva, pero su madre, a quien se le había quitado la custodia, recurrió esta decisión.

