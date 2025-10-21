Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 21 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Martes, 21 de octubre 2025, 08:31

Comenta

1925 Primera jornada «La mendiga de San Sulpicio» en el Moderno

La primera jornada de la magistral película que lleva por título «La mendiga de San Sulpicio», que fue exhibida anoche en el Moderno y que ha gustado mucho. Se trata de una admirable adaptación de la obra célebre obra del mismo título del novelista Javier de Montepin.

1950 Salamanca no contará con Pruden en sus filas

Las conversaciones con Pruden para obtener su fichaje no prosperaron. Ambas partes expusieron sus condiciones sin llegar a un acuerdo. Según ha podido saber este periódico, Pruden pedía 60.000 pesetas por la firma y 2.000 de sueldo condiciones que el club no aceptó por considerar excesivas.

1975 El Colegio de Abogados celebra a Santa Teresa

Los actos organizados por el Ilustre Colegio Provincial de Abogado con motivo de la festividad de Santa Teresa, patrona de la corporación, revistieron de gran brillantez y animación. Se celebró una solemne misa y una posterior cena de confraternidad en el hotel-jardín Regio.

2000 «El niño de El Royo» llega a Salamanca entre lágrimas

Diego L.B, conocido como el niño de El Royo, llegó ayer a Salamanca donde vivirá con su tía María Antonia Bernal, quien se hará cargo del pequeño por decisión de la Junta. Desde hacía 17 meses vivía en el municipio de El Royo con una familia en régimen de acogimiento preadoptiva, pero su madre, a quien se le había quitado la custodia, recurrió esta decisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  2. 2 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  3. 3 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  4. 4 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  5. 5 Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas
  6. 6 Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20
  7. 7 Reapertura del Helmántico: plazo de 48 horas para tener el certificado OCA
  8. 8 Desaparecidos localizados con vida en Salamanca: el esfuerzo conjunto que devuelve la esperanza
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre
  10. 10 Maestras en inmortalizar la historia del pueblo: «Tenemos baúles llenos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 21 de octubre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 21 de octubre, en Salamanca?