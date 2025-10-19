Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 19 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 19 de octubre 2025, 06:00

1925 - La compañia de 'Narcisín' se despide del Teatro Bretón

La notable compañía que dirige Narciso Ibáñez y de la que es primera figura el simpático y genial 'Narcisín' se despidió ayer del público de Salamanca en el Teatro Bretón. Los actores fueron aplaudidos con entusiasmo, destacando especialmente Ibáñez, Albiach, Daina y el mismo 'Narcisín'.

1950 - Un anciano, arrollado por una bicicleta

Cuando transitaba por la calle de las Eras, Dionisio Rivera Franco, de 78 años, fue atropellado por la bicicleta en la que iba montado José Martín Pechero, de 17 años. Producto del impacto, resultó herido leve en la pierna derecha, por lo que tuvo que ser atendido en la Casa de Socorro.

1975 - Sigue el proyecto de la gasolinera junto al Hospital

A pesar de la opinión popular que rechaza la construcción de una gasolinera junto a las tapias del Hospital de la Santísima Trinidad, el proyecto continúa en pie. Los argumentos en contra de esta obra es que estos servicios, que son molestos y peligrosos, deben prestarse fuera de las ciudades.

2000 - El auditorio de las Adoractrices abrirá en 2003

El auditorio de Las Adoractrices abrirá sus puertas en el año 2003. Caja Duero presentó ayer en sociedad el edificio diseñado por Emilio Sánchez Gil. El arquitecto estima que la nueva infraestructura, que costará 3.000 millones y tendrá capacidad para 1.370 espectadores, respetará el entorno monumental. Además, Caja Duero recuperará, como un espacio escénico, la plaza de los Leones.

