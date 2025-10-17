¿Qué pasó tal día como hoy, 17 de octubre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Camiones esperando a las puertas de la azucarera en el año 2000.

2000 - Largas colas a la espera de la apertura de la Azucarera

Una treintena de camiones de remolacha se congregaron ayer ante las puertas de la azucarera a la espera de que hoy se abra la campaña de molturación, en la que se han contratado un total de 394.000 toneladas. Se trata de 68.000 menos que el año pasado, pero de una «riqueza excelente», han señalado los productores durante la jornada.

1975 - Una mujer de 21 años estrena toga y birrete

A la corta edad de 21 años, María Mercedes Pedraz Calvo, hija del letrado Germán Pedraz Estévez, se ha convertido en la tercera mujer en ejercer la abogacía en Salamanca. La joven juró su cargo ayer en una ceremonia en la que hizo de padrino el mismo Germán Pedraz.

1950 - Las Carmelitas Descalzas celebran sus fiestas

La Comunidad de Madres Carmelitas Descalzas celebraron su fiesta principal después de la novena que se ha venido celebrando en días anteriores. Por la mañana, tuvo lugar la misa , posteriormente, quedó expuesto el Santísimo hasta seis de la tarde, hora a la que se celebró la eucaristía.

1925 - El obispo de Palencia de visita en Salamanca

El obispo de Palencia, Agustín Parrado García, ha llegado a Salamanca. El objetivo de su viaje es oficiar de pontifical en las función de mañana con la que las Adoractrices terminan el solemnísimo triduo que están celebrando en honor de su fundadora, María Micaela.

