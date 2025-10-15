¿Qué pasó tal día como hoy, 15 de octubre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Un hombre al banquillo por hurtar 350 pesetas

El juzgado de Vitigudino ha visto la causa contra Francisco Rodríguez acusado de ser autor de un delito de hurto. Según se relatan los hechos, aprovechando que María García había dejado abierta la puerta de su bodega, se introdujo en ella y sustrajo unos documentos y 350 pesetas.

1950 Un joven herido al ser arrollado por un tren en Guijuelo

Román Bermúdez , de 20 años, resultó herido al intentar subir a un tren en la estación de Guijuelo. El hombre llegó tarde a la estación para tomar el billete teniendo que subir al tren en marcha. Tuvo la mala suerte de caerse siendo arrollado produciéndose heridas por las que fue trasladado al Hospital.

1975 Seis sindicatos salmantinos celebran sus elecciones

Los sindicatos de Vidrio y Cerámica, Vid, Cervezas y Bebidas, Alimentación, Metal, Frutos y productos hortícolas y Enseñanza celebraron ayer sus elecciones. Se procedió a la elección de la unión de trabajadores y de técnicos, en algunos caso, se eligió también presidente del sindicato.

2000 Más de 100 millones para remodelar el parque Picasso

El Ayuntamiento invertirá más de 100 millones de pesetas en la remodelación del parque Picasso que se iniciarán probablemente en otoño del próximo año, según afirmó ayer el concejal de Parques y Jardines, Juan José Hernández Araujo. El proyecto de remodelación recoge la sustitución del alumbrado y el cambio de pavimentación.

