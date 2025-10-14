Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 14 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Martes, 14 de octubre 2025, 08:00

1925 La Junta de Abastos multará a las carnicerías que no vendan vaca

Ante la situación del retraimiento en la venta de carne de vaca por parte de los carniceros para obligar a los consumidores a adquirir carne de ternera, que es más costosa, la Junta provincial de Abastos ha anunciado que multará a los negocios que no tenga carne de vaca para la venta.

1950 Una mujer agredida con una navaja por una vecina

Dolores Roquelo, de 27 años, fue atendida en la Casa de Socorro por erosiones en la cara, cabeza y cuello y herida cortante en la mano y antebrazo derecho. Según manifestó en la Comisaría, las heridas le fueron producidas con una navaja por su vecina, Antonia, esposa de Ramón Salazar.

1975 Despedida de soldados en los acuartelamientos

En los acuartelamientos de la ciudad, se celebraron los actos correspondientes a la despedida del soldado, por aquellos que finalizaban su servicio militar, y que ingresaron en las filas en el tercer llamamiento de reemplazo de 1973, pasando a la situación de servicio eventual.

2000 La pasarela de la Isla de Soto obliga a paralizar las obras

Las obras de acondicionamiento de la Isla de Soto se han paralizado oficialmente y de forma temporal hasta encontrar soluciones a la cimentación de la pasarela, ya que los pilares de la actual estructura no aguantan el peso de la nueva, según revelaron los estados llevados a cabo entre los días 14 y 19 de agosto. El equipo de gobierno busca alternativas a la pasarela.

