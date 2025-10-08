Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy 8 de octubre en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Miércoles, 8 de octubre 2025, 05:45

Comenta

1925 Un hombre denuncia a su hijo político por atacarlo

Sobre las quince horas de ayer, se presentó en la casa cuartel de Calzada, José García denunciando que había reñido con su hijo político, Francisco Castañeda, sobre si este tenía derecho a sembrar o no en un terreno propiedad del primero, a lo que Francisco respondió atacándolo físicamente.

1950 Un herido grave en un accidente entre un camión y un taxi

A las once menos cuarto de anoche, tuvo lugar un aparatoso accidente entre un camión y un taxi en la calle Pedro Cámara. Reyes Valle, uno de los ocupantes del taxi, resultó herido teniendo que ser atendido en la Casa de Socorro donde permanece bajo pronóstico reservado.

1975 Salamanca sede de V certamen Filatélico y Medallístico

La ciudad acoge hasta el próximo 18 de octubre el V Certamen Internacional Filatélico y Medallístico de la Hispanidad. Las colecciones de sellos superan los 20 millones de pesetas y entre las monedas que se pueden apreciar hay tres que llevan grabado el padre nuestro en inglés.

2000 El rastro se estrena en la Aldehuela con 340 puestos

El rastro estrena su nueva ubicación en el recinto ferial de la Aldehuela abandonando así el emplazamiento de entrepuentes en el que estuvo desde 1987. En el nuevo rastro los salmantinos podrán encontrar 340 puestos de venta al público. Es decir, casi un centenar más de los que existían hasta ahora. El mercadillo permanecerá abierto todos los domingos y festivos de 8 a 16 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  2. 2 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  3. 3 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  4. 4 Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...»
  5. 5 900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio
  6. 6 Adiós al buen tiempo: la AEMET pone fecha a una lengua de aire frío que revolucionará el tiempo
  7. 7 Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca
  8. 8 La Fiscalía pide 8 años de cárcel para un vecino de Guijuelo por mandar a otro a la UVI de un navajazo
  9. 9 La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet
  10. 10 El lío de la dermatosis nodular contagiosa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy 8 de octubre en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy 8 de octubre en Salamanca?