¿Qué pasó tal día como hoy 8 de octubre en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Un hombre denuncia a su hijo político por atacarlo

Sobre las quince horas de ayer, se presentó en la casa cuartel de Calzada, José García denunciando que había reñido con su hijo político, Francisco Castañeda, sobre si este tenía derecho a sembrar o no en un terreno propiedad del primero, a lo que Francisco respondió atacándolo físicamente.

1950 Un herido grave en un accidente entre un camión y un taxi

A las once menos cuarto de anoche, tuvo lugar un aparatoso accidente entre un camión y un taxi en la calle Pedro Cámara. Reyes Valle, uno de los ocupantes del taxi, resultó herido teniendo que ser atendido en la Casa de Socorro donde permanece bajo pronóstico reservado.

1975 Salamanca sede de V certamen Filatélico y Medallístico

La ciudad acoge hasta el próximo 18 de octubre el V Certamen Internacional Filatélico y Medallístico de la Hispanidad. Las colecciones de sellos superan los 20 millones de pesetas y entre las monedas que se pueden apreciar hay tres que llevan grabado el padre nuestro en inglés.

2000 El rastro se estrena en la Aldehuela con 340 puestos

El rastro estrena su nueva ubicación en el recinto ferial de la Aldehuela abandonando así el emplazamiento de entrepuentes en el que estuvo desde 1987. En el nuevo rastro los salmantinos podrán encontrar 340 puestos de venta al público. Es decir, casi un centenar más de los que existían hasta ahora. El mercadillo permanecerá abierto todos los domingos y festivos de 8 a 16 horas.