¿Qué pasó tal día como hoy 3 de octubre en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 05:45 Comenta Compartir

1925 Un joven herido en un accidente automovilista

El suceso tuvo lugar en el Arrabal del Puente, a la puerta trasera de la casa situada en calle Larga. El joven José Vicente García estaba tratando de poner en marcha su camioneta y al darle la manivela esta arrancó de manera repentina estrellándose con las paredes de la casa.

1950 Se abre la causa contra María Ángeles García por parricidio

Durante la jornada de hoy se verá en la Audiencia el juicio oral de la causa seguida por parricidio contra María Ángeles García para el que el Ministerio pide una pena de 30 años de reclusión mayor y tres meses de arresto, por el delito de inhumación ilegal, y 2.000 pesetas.

1975 La Catedral Nueva acoge un concierto de órgano

El concierto estuvo a cargo de Montserrat Torrent, catedrático de órgano del Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona. La actuación incluyo en el programa interpretaciones de obras de grandes autores españoles y franceses de los siglos XVII y XVIII.

2000 La huelga de transporte paraliza el mercado de ganado

La huelga de la práctica totalidad de los transportistas paralizó ayer el mercado de ganado de Salamanca, donde el volumen de transacciones de vacuno se redujo en 100 millones y en 10 de ovino. También el número de cabezas de ganado presente bajo en más de 2.000. En el resto de España los transportistas bloquearon las fronteras de Irún y la Junquera.

Temas

Salamanca