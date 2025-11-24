¿Qué pasó tal día como hoy, 24 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Pilar Molina y Julita Oliver se despiden de Salamanca

El público salmantino vibró anoche en la sala de espectáculos con la despedida de las dos artistas. La canzonetista Oliver y la bailarina Molina ofrecieron una actuación memorable ante un auditorio repleto. Ambas artistas agradecieron los aplausos, la acogida y el cariño recibidido en la ciudad.

1950 - El Helmántico se alza como campeón regional de baloncesto

La octava jornada del Campeonato Regional de Baloncesto terminó ayer con la derrota del equipo Maristas, que no pudo penetrar la defensa de sus rivales. Las bajas de jugadores en el equipo «amarillo» hizo que el último tiempo terminara con un 31-19 a favor del equipo Helmántico.

1975 - La Gaceta Regional publica números extra por la situación nacional

Muchos periódicos españoles han empezado a lanzar más ediciones como complemento de la información diaria. Por este momento de intensa agitación nacional, el periódico salmantino publicó ayer el primer ejemplar extra como motivo de la proclamación del Rey de España, Juan Carlos I.

2000 - Patrimonio estudia declarar BIC el depósito de Campoamor

La Comisión Territorial de Patrimonio estudiará si se puede declarar Bien de Interés Cultural el viejo depósito de aguas de la calle Campoamor. La solicitud ha sido presentada por la Asociación Ciudadanos en Defensa del Patrimonio, que subraya que el depósito es uno de los pocos ejemplos que quedan en Salamanca de construcción pública en hormigón armado.