Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 20 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 20 de noviembre 2025, 05:00

Comenta

2.000- Discordia en los barrios por la colocación de bandas sonoras

Las bandas sonoras, que sirven como marca vial para que los conductores reduzcan la velocidad durante la circulación, son un elemento reciente en Salamanca. Hasta la fecha, sólo once calles cuentan con ellas. Las asociaciones de los barrios solicitan su colocación para favorecer la seguridad. Sin embargo, los vecinos piden su retirada al Ayuntamiento por el ruido molesto que generan.

1.925- Una estadística sobre la temporada taurina en Salamanca

Están de modo las estadísticas,que realmente son curiosas para la persona quien no le interesa y de utilidad para los que les sucede lo contrario. El año 1925 ha sido el año en que se han celebrado en la plaza de toros, ya hayan sido, corridas, novilladas, becerradas, etcétera.

1.950 El Caudillo presidió los funerales por José Antonio

Desde últimas horas de ayer empezaron a llegar a El Escorial numerosos grupos de afiliados del SEU y del Frente de Juventudes para acudir a los actos fúnebres por José Antonio. La cifra de asistentes alcanzó aproximadamente las quinientas personas. Realizaron el viaje desde a Madrid a pie.

1.975- Franco ha muerto en La Paz a las 4:40 de la madrugada

A las seis de la mañana el ministro de Información y Turismo ha manifestado a todos los medios informativos lo siguiente: «Las Casas Civil y Militar Informan a las 5:25 horas, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por paro cardíaco como final de sus shock tóxico por peritonitis.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  2. 2 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»
  3. 3 Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela
  4. 4 La interminable cola para comprar lotería vuelve a atravesar el centro de Salamanca
  5. 5 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada
  6. 6 Los dos nombres de moda para los bebés que triunfan en Salamanca
  7. 7 Hallan a un octogenario que había desaparecido en la zona del Polvorín del barrio de Tejares
  8. 8 El nuevo reto de Domingo López Chaves
  9. 9 Santa Marta despedirá 2025 con la verbena de Nochevieja de la orquesta Kronos
  10. 10 Trasladado al Hospital un joven de 20 años tras chocar un coche y un patinete en la Avenida de los Maristas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 20 de noviembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 20 de noviembre, en Salamanca?