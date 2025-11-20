¿Qué pasó tal día como hoy, 20 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

2.000- Discordia en los barrios por la colocación de bandas sonoras

Las bandas sonoras, que sirven como marca vial para que los conductores reduzcan la velocidad durante la circulación, son un elemento reciente en Salamanca. Hasta la fecha, sólo once calles cuentan con ellas. Las asociaciones de los barrios solicitan su colocación para favorecer la seguridad. Sin embargo, los vecinos piden su retirada al Ayuntamiento por el ruido molesto que generan.

1.925- Una estadística sobre la temporada taurina en Salamanca

Están de modo las estadísticas,que realmente son curiosas para la persona quien no le interesa y de utilidad para los que les sucede lo contrario. El año 1925 ha sido el año en que se han celebrado en la plaza de toros, ya hayan sido, corridas, novilladas, becerradas, etcétera.

1.950 El Caudillo presidió los funerales por José Antonio

Desde últimas horas de ayer empezaron a llegar a El Escorial numerosos grupos de afiliados del SEU y del Frente de Juventudes para acudir a los actos fúnebres por José Antonio. La cifra de asistentes alcanzó aproximadamente las quinientas personas. Realizaron el viaje desde a Madrid a pie.

1.975- Franco ha muerto en La Paz a las 4:40 de la madrugada

A las seis de la mañana el ministro de Información y Turismo ha manifestado a todos los medios informativos lo siguiente: «Las Casas Civil y Militar Informan a las 5:25 horas, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por paro cardíaco como final de sus shock tóxico por peritonitis.