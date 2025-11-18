¿Qué pasó tal día como hoy, 18 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

2000 - El cielo que inspiró el logo de Salamanca 2002, vuelve a Intur

El año anterior más de 35.000 personas conocieron la riqueza arquitectónica y turística de Salamanca gracias a su presentación en Intur. Para esta edición, se apuesta de nuevo por recordar el cielo que inspiró el logotipo de la Capital Europea de la Cultura. El «stand» de la feria contará con una cúpula que reproduce el logotipo del 2002 y, con este, se pretende atraer un número aún mayor.

1975 - Salamanca estrena el nuevo cine «Patio de Comedias»

La ciudad contará con una novedosa sala de cine, ubicada en el Teatro Bretón, cuyo nombre hace honor a la calle donde se sitúa. Se caracteriza por contar con dos proyectores y 400 butacas. Su inauguración tendrá lugar con el visionado de la película «Blow Up» del italiano Antonioni.

1950 - Henri Gouhier analiza en Salamanca la influencia de Descartes

El filósofo francés Henri Gouhier, especialista en pensamiento moderno de la Soborna, visita hoy la ciudad en la Facultad de Filosofía y Letras de Salamanca una conferencia sobre Descartes y su impacto en el pensamiento francés del siglo XVII, que reunirá numerosos profesores y estudiantes.

1925 Avance en el servicio de tren Salamanca-Madrid

La compañía de ferrocarril de Medina del Campo a Salamanca ofrece un nuevo servicio directo diario de Salamanca a Madrid, y viceversa. Este permite a los viajeros suprimir la parada en la estación de Medina del Campo. Los coches son de primera clase y acogen hasta a 29 personas.

