¿Qué pasó tal día como hoy, 13 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:00

1925 - El inspector de Sanidad visita Béjar por la epidemia de viruela

El inspector de Sanidad, Prada, visitó Béjar para interesarse por el estado de salud de la población, afectada por una epidemia de viruela desde hace un año. A pesar de las miles de vacunaciones practicadas, la epidemia ya ha causado varias muertes.

1950 - Propuesta de mejora de la circulación en la Plaza de España

La complejidad del tráfico entre la Plaza de España y la central de ferrocarril llevaron a la creación de un proyecto de reforma para estas vías. Las quejas vecinales llamaron la atención de arquitectos como González Iglesias para crear desviaciones sobre las carreteras principales.

1975 - Robo a plena luz del día en la calle Pedro Mendoza

Los criminales aprovecharon las horas del mediodía de ayer para robar 20.000 pesetas en metálico en los almacenes de Rocío S. L.. Para evitar ser descubiertos, se escondieron en las bodegas sin levantar sospecha. Este hecho recalcó el aumento de los robos registrados en la ciudad salmantina en los últimos meses.

2000 - Se debilita la economía doméstica familiar salmantina

El último informe de Caja España muestra un gasto familiar a la baja en Salamanca. Las exportaciones de la provincia también registran debilidad con un valor acumulado de 14.765 millones este año. Los expertos advierten que, si no se adoptan medidas de apoyo económico, la recuperación podrías ser lenta y desigual en los próximos meses.

