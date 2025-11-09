¿Qué pasó tal día como hoy, 9 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

1925 - Un hombre acusado de robar un cordero

El delito tuvo lugar en el término de Tabera de Abajo cuando Felipe Malmierca custodiaba un rebaño de ovejas. Durante su ocupación un cordero negro, tasado en 16 pesetas, se separó del rebaño, oportunidad que el procesado, Agustín Sánchez, aprovechó para apoderarse de él.

1950 - El teatro Gran Vía acoge los Juegos Florales

En honor a Nuestra Señora la Virgen María, la Congregación Mariana de Hijas de María organizó en el teatro Gran Vía una fiesta de juegos florales. Actuó de mantenedor el padre Ramón Cué y Gerardo Diego leyó los sonetes premiados con la distinción de la Flor Natural.

1975 - El Gordo reparte quince millones en Salamanca

Juan Rincón Tejedor fue el beneficiado de este premio con millón y medio. El salmantino venía jugando al 29.398 desde hace 25 años y, según señala, no ha dejado de jugar ni un solo sorteo con este. Media docenas de personas también fueron beneficiadas con el premio.

2000 - Luz verde a la rehabilitación del Colegio de Santo Domingo

La comisión de Urbanismo dictaminó favorablemente la rehabilitación del Colegio de Santo Domingo y San Buenaventura. Este proyecto contempla, además de la rehabilitación de este monumento del siglo XVI, la construcción de un edificio de nueva planta que acogerá las oficinas de administración. Asimismo, se prevé sustituir el muro existente por una rejería de forja.