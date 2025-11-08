¿Qué pasó tal día como hoy, 8 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Homenajes al inventor de la máquina de escribir música

El joven ingeniero García Reliegos, funcionario del Catastro destinado en Salamanca, está recibiendo numerosos parabienes por el éxito de la máquina de escribir música, avance del que ya se habla fuera de nuestras fronteras. El inventor prepara su desembarco en Madrid.

1950 Inauguración del curso en la Escuela Social

El aula Francisco de Vitoria de la Facultad de Derecho acogió la inauguración del curso de la Escuela Social, presidida por el director Nicolás Rodríguez Aniceto. El profesor Andrés García Sánchez pronunció la conferencia inaugural , que versó sobre los derechos individuales y los derechos sociales del hombre.

1975 La Asociación de Cabezas de Familia de Garrido, con el gobernador

La recién constituida Asociación de Cabezas de Familia de Garrido Norte , con su presidente Pablo Checa a la cabeza, mantuvo un encuentro con el gobernador civil en el que los vecinos avanzaron someramente los problemas del barrio y el gobernador prometió atender a sus requerimientos.

2000 Misión humanitaria en Perú de tres médicos salmantinos

Los médicos salmantinos Froilán Hidalgo, Pablo Benito y David Borrego partirán dentro de unos días a Perú para desarrollar enel país andino un programa de ayuda humanitaria de la organización »Cirujanos Plásticos Mundi», que incluye la intervención quirúrgica para solucionar distintas patologías en el Hospital de Chepén.