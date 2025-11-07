¿Qué pasó tal día como hoy, 7 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Reunión por la pavimentación de las calles principales

Ayer en el Ayuntamiento se mantuvo una reunión privada. Se trató la pavimentación de nuestras calles principales: aseguraron que se pavimentará las entradas todas de nuestra Plaza e inmediatamente se construirá la escalerilla del Ochavo, que tendrá forma de abanico.

1950 Nueva exposición del Frente de Juventudes en Salamanca

Hemos sido sorprendidos por el anuncio de esta exposición de trabajos, realizados por los jóvenes aprendices que ha montado la Jefatura del Frente de Juventudes, por mediación de la sección provincial de centros de trabajo. Se recoge una recopilación de la labor llevada a cabo en nuestra provincia.

1975 Descubierto un cementerio visigodo en La Tala

Al señor Ángel Núñez Maestro debemos un importante hallazgo de tumbas en el lugar en el que paseaba en compañía de otro amigo cazador. Las tumbas eran unos perfectos féretos de pizarra en su totalidad. Cabe destacar la aparición en una de las sepulturas encontradas.

2000 Hacienda adeuda 700 millones del IRPF a los contribuyentes

La Agencia Tributaria de Salamanca ha devuelto casi el 91 por ciento de las 86.300 declaraciones del IRPF presentadas este año con derecho a devolución, lo que supone un total de 8.000 millones de pesetas. Aún están pendientes de devolución 7.800 declaraciones, según el delegado de la Agencia Tributaria de Salamanca, Andrés Vicente.

