¿Qué pasó tal día como hoy, 6 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Jueves, 6 de noviembre 2025, 05:45

Comenta

1925 Salamanca aplaude el impulso al arte joven español

El crítico Miguel Georges Bascov ofeció una conferencia en la Universidad sobre la creación de un Círculo de Bellas Artes en París para dar proyección a los jóvenes artistas españoles. En el acto, destacó el talento de varios pintores salmantinos como Laureano Martín y Emilio Vilches.

1950 El gobernador civil Joaquín Pérez Vilanueva visita Martiago

El gobernador civil visitó los pueblos de Martiago y Martín de Yeltes, donde presidió el acto de entrega de huertos familiares. Pérez Villanueva destacó la importancia de mantener y mejorar la labor de gobiernos anteriores, defendiendo una política centrada en el binestar de los pueblos más apartados.

1975 Solución inminente para la avenida Federico Anaya

El alcalde Pablo Beltrán Heredia se reunió con la nueva Asociación de Cabezas de Familia del barrio Garrido-Zona Norte. Prometió abordar pronto la reforma de la avenida Federico Anaya y ofreció apoyo municipal al nuevo colectivo vecinal, destacando su papel en el desarrollo de Salamanca.

2000 Melero renueva Ejecutiva para legitimar su liderazgo en el PSOE

Emilio Melero remodeló la dirección provincial del PSOE tras doce años al frente, buscando proyectar una imagen de cambio. Aunque incorporó caras jóvenes y nuevos perfiles, mantiene a sus colaboradores más cercanos. Melero admitió que la renovación ha sido «dolorosa», pero necesaria para reforzar la unidad del partido en Salamanca.

