¿Qué pasó tal día como hoy, 5 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:15

Comenta

1925 - Comerciantes salmantinos piden unión para el progreso

La Cámara de Comercio de Salamanca acogió la Asamblea General de la Federación Gremial Salamantina, participando el secretario de la Confederación Gremial española, Jose Ayats. Defendió la unión de comerciantes industriales y trabajadores para mejorar la situación económica.

1950 - Nuevas escuelas y reorganización educativa en la provincia

El Boletín Oficial del Estado modificó el arreglo escolar de la provincia. Se crearán nueva escuelas nacionales, separando las mixtas en niños y niñas y abriendo nuevas escuelas de párvulos en varios municipios, con el objetivo de ampliar la red educativa y adaptar las enseñanza a la población rural.

1975 - Quejas en La Prosperidad por cobro de las acometidas

Más de quinientos vecinos protestaron por las cantidades que el Ayuntamiento reclamó por las acometdas de agua y saneamiento. Los propietarios pidieron comprensión hacia un barrio humilde, constituido mayoritariamente por jubilados, viudas y trabajadores.

2000 - Béjar homenajea a su campeón paralímpico

Más de 1500 bejeranos recibieron con emoción al atleta paralímpico Enrique Sánchez Guijo, doble medallista en los juegos de Sídney. El deportista fue homenajeado en el Ayuntamiento por la autoridades locales y por sus compañeros del club de atletismo. Sánchez Guijo agradeció el apoyo de su ciudad descorchando una botella de champán y anunció su retirada de la competición.

