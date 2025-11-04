Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 4 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:15

Comenta

1925 Entierro del alcalde de Béjar Joaquín Cantón

Joaquín Cantón, alcalde de Béjar, fallecía tras luchar contra su enfermedad. Los bejaranos salían a la calle para acompañar el féretro y reconocían la labor de un hombre que puso toda su voluntad al servicio de la localidad. Los asistentes se desplazaron al cementerio de San Miguel.

1950 Charla del profesor Cioranesco en la Universidad

El rumano Alejandro Cioranesco, profesor de poesía gallega y provenzal en la Universidad de La Laguna, daba una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras. En esta compartía los orígenes de ambas poesías y su relación. Tras su intervención, recibía un largo aplauso por parte de los asistentes.

1975 Discordancias por las obras de la basílica de Santa Teresa

Las obras inacabadas de la basílica de Santa Teresa de Jesús, en Alba de Tormes, generaban opiniones diversas. El canónigo Echevarría explicaba a La Gaceta que ni los obispos de Salamanca ni la Orden Carmelitana han descuidado el templo. Aún así, algunos consideran que se ha desatendido.

2000 Últimos detalles de la venta del Cuartel de Caballería

El Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa ultimaban la cesión a la ciudad del Cuartel de Caballería Julián Sánchez «El Charro».Una negociación que comenzó hace 13 años, y cuya finalidad es mejorar el equipamiento público del barrio de Garrido. Entre los posibles usos de este terreno de 35.600 metros cuadrados, se encuentran un parque y plaza pública, un centro cívico, un parking y edificios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  2. 2 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  3. 3 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  4. 4 El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin
  5. 5 Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas
  6. 6 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  7. 7 Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo
  8. 8 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre
  9. 9 Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat
  10. 10 Un profesión tradicional que no se agota en la ciudad: «Siempre vamos a estar aquí»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 4 de noviembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 4 de noviembre, en Salamanca?