¿Qué pasó tal día como hoy, 4 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Martes, 4 de noviembre 2025

1925 Entierro del alcalde de Béjar Joaquín Cantón

Joaquín Cantón, alcalde de Béjar, fallecía tras luchar contra su enfermedad. Los bejaranos salían a la calle para acompañar el féretro y reconocían la labor de un hombre que puso toda su voluntad al servicio de la localidad. Los asistentes se desplazaron al cementerio de San Miguel.

1950 Charla del profesor Cioranesco en la Universidad

El rumano Alejandro Cioranesco, profesor de poesía gallega y provenzal en la Universidad de La Laguna, daba una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras. En esta compartía los orígenes de ambas poesías y su relación. Tras su intervención, recibía un largo aplauso por parte de los asistentes.

1975 Discordancias por las obras de la basílica de Santa Teresa

Las obras inacabadas de la basílica de Santa Teresa de Jesús, en Alba de Tormes, generaban opiniones diversas. El canónigo Echevarría explicaba a La Gaceta que ni los obispos de Salamanca ni la Orden Carmelitana han descuidado el templo. Aún así, algunos consideran que se ha desatendido.

2000 Últimos detalles de la venta del Cuartel de Caballería

El Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa ultimaban la cesión a la ciudad del Cuartel de Caballería Julián Sánchez «El Charro».Una negociación que comenzó hace 13 años, y cuya finalidad es mejorar el equipamiento público del barrio de Garrido. Entre los posibles usos de este terreno de 35.600 metros cuadrados, se encuentran un parque y plaza pública, un centro cívico, un parking y edificios.

Temas

Béjar

Salamanca

Obras