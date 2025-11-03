¿Qué pasó tal día como hoy, 3 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Béjar celebra el Día del Ahorro repartiendo pesetas

El Ayuntamiento de Béjar realizaba un acto con motivo de la fiesta del Día del Ahorro, siguiendo el Real Decreto, al igual que el resto de España. En el salón de sesiones, se repartían libretas con una peseta a 10 alumnos de la Escuela Industrial y a 176 de otras escuelas de la localidad.

1950 - A concurso la obra de abastecimiento de agua en Barrio Vidal

El Boletín Oficial de la Provincia publica el anuncio del Ayuntamiento de Salamanca sacando a concurso la obra hidráulica de Barrio Vidal con un presupuesto de 73.230 pesetas. Las empresas presentarán sus propuestas durante los próximos 20 días hábiles y tendrán dos meses para completar la obra.

1975 - 300 niños sin escuela en el Santa Catalina

Los niños del colegio Santa Catalina acumulan más de 12 días sin poder entrar a sus clases en lo que va de curso. La cerradura vuelve a amanecer manipulada, con maderas en su interior y los alumnos regresan de nuevo a sus casas a media mañana. Los padres de los niños exigen una solución.

2000 - Dos filipinos en busca de sus raíces salmantinas

Los hermanos filipinos Bernard y Paul Piccio Hernández llegaron ayer a Salamanca para localizar a los descendientes de su bisabuelo, Bernandino Hernández, combatiente de la Revolución de ese país en 1898. El embajador de Filipinas en España ha intercedido para que el Ayuntamiento de Linares, donde nació su bisabuelo, facilite la información.