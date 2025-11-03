Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 3 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 3 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

1925 - Béjar celebra el Día del Ahorro repartiendo pesetas

El Ayuntamiento de Béjar realizaba un acto con motivo de la fiesta del Día del Ahorro, siguiendo el Real Decreto, al igual que el resto de España. En el salón de sesiones, se repartían libretas con una peseta a 10 alumnos de la Escuela Industrial y a 176 de otras escuelas de la localidad.

1950 - A concurso la obra de abastecimiento de agua en Barrio Vidal

El Boletín Oficial de la Provincia publica el anuncio del Ayuntamiento de Salamanca sacando a concurso la obra hidráulica de Barrio Vidal con un presupuesto de 73.230 pesetas. Las empresas presentarán sus propuestas durante los próximos 20 días hábiles y tendrán dos meses para completar la obra.

1975 - 300 niños sin escuela en el Santa Catalina

Los niños del colegio Santa Catalina acumulan más de 12 días sin poder entrar a sus clases en lo que va de curso. La cerradura vuelve a amanecer manipulada, con maderas en su interior y los alumnos regresan de nuevo a sus casas a media mañana. Los padres de los niños exigen una solución.

2000 - Dos filipinos en busca de sus raíces salmantinas

Los hermanos filipinos Bernard y Paul Piccio Hernández llegaron ayer a Salamanca para localizar a los descendientes de su bisabuelo, Bernandino Hernández, combatiente de la Revolución de ese país en 1898. El embajador de Filipinas en España ha intercedido para que el Ayuntamiento de Linares, donde nació su bisabuelo, facilite la información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Culinarium llega a Salamanca para revolucionar el mundo de la cocina
  2. 2 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  3. 3 El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»
  4. 4 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  5. 5 «Cuando me jubilé, hice la promesa de ayudar al que lo necesitara mientras tuviera fuerza»
  6. 6 Recuerdos deportivos del Botánico
  7. 7 El Salamanca UDS se reencuentra con el Helmántico y con la victoria (2-0)
  8. 8 Herida una joven de 17 años tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en la avenida de París
  9. 9 El gran abeto volverá a deslumbrar en la Plaza esta Navidad
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 2 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 3 de noviembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 3 de noviembre, en Salamanca?