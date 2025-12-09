Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 9 de diciembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Martes, 9 de diciembre 2025, 05:50

2.000-La riada deja en Ciudad Rodrigo pérdidas millonarias

La crecida del río Águeda ha provocado un panorama de barro y destrucción en el Arrabal del Puente. Viviendas y negocios han sufrido graves daños y la pérdida de centenares de cabezas de ganado han elevado a decenas de millones de pesetas los daños originados. Las autoridades han visitado a los afectados para evaluar la situación.

1.975- Quejas ante el cierre del puente de la estación de Guijuelo

Los vecinos del municipio salmantino de Guijuelo llevan tiempo exigiendo la reapertura del puente de la carretera de Tamames, conocido como «puente de la estación». Denuncian que la desviación es intransitable y que la gestión de la reconstrucción se está tomando con tranquilidad.

1.950- Torneo de ajedrez España-Portugal en Salamanca

La Federación Oeste de Ajedrez organizó un torneo internacional en la ciudad, al que acudieron cuatro jugadores portugueses de Lousã. Un evento deportivo celebrado en el Casino de Salamanca y el Círculo Mercantil, y organizado en torno al concepto de liga: todos contra todos, 18 jugadas a la hora.

1.925- Cruz Roja realiza un ejemplar acto de caridad

Cruz Roja ha llevado a cabo hoy en Salamanca un emotivo reparto de canastillas y productos básicos para recién nacidos de familias en situación vulnerable. La iniciativa, apoyada por voluntarios y colaboradores, busca garantizar a los bebés un inicio de vida en condiciones dignas.

