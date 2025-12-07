Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 7 de diciembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:00

1925 - Países Bajos resalta a Salamanca en el centenario del Grociona

El redactor Esperabé ha reunido a la prensa para dar lectura a la carta enviada desde países Bajos con motivo del centenario de Hugo Grocio, destacando este gesto como un claro reconocimiento al prestigio internacional de la Universidad de Salamanca y a su papel histórico.

1950 - Una nevada memorable para los salmantinos

Ni los más longevos de Salamanca recuerdan una nevada como la de ayer. Las calles se llenaron de nieve, llegando casi al metro de altura, y muchos comercios cerraron. Sin embargo, los más atrevidos salieron e, incluso, protagonizaron una competición de descensos y caídas en la Cuesta de Sancti Spíritus.

1975 - La Universidad celebra el día de La Inmaculada

Con motivo de la festividad de su patrona, la Inmaculada Concepción, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca convocó una conferencia bajo el título «Farmacia y futuro». Celebrada en el salón de actos, fue presidida por el rector Julio Rodríguez-Villanueva.

2000 - La azucarera finaliza la campaña en riesgo de cierre

La azucarera de Salamanca ha dado por finalizada la campaña mediante una decisión unilateral que ha cogido por sorpresa y movilizado a los sectores afectados, que temen que el cierre sea definitivo. La empresa ha rescindido los contratos a los 115 trabajadores fijos discontinuos de la empresa. Y, además, la decisión se ha adoptado con un tercio de la remolacha contratada sin recoger.

