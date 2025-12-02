¿Qué pasó tal día como hoy, 2 de diciembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Homenaje al batallón de La Victoria en Valdepeñas

El Ayuntamiento de Valdepeñas, junto a Cruz Roja y a otras autoridades locales, ha organizado un homenaje a los soldados del batallón expedicionario de La Victoria durante su paso por la ciudad. La población ha participado masivamente en la recepción con música, comida y buen vino.

1950 - Fiesta de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy

Debido a la festividad de su santo titular, la Escuela de Nobles y Bellas Artes celebró una serie de actos. Los asistentes acudieron en primer lugar a la misa celebrada en la Purísima. Tras esta, se trasladaron hasta la Escuela para un recital de piano, de la mano del profesor Betoré, donde se sirvió un vino.

1975 - El tradicional árbol iluminado se instalará en la Plaza Mayor

Junto al concurso de belenes convocado por el Ayuntamiento, que decorarán el epicentro de la ciudad, la Plaza Mayor de Salamanca alojará un árbol adornado con bombillas de muchos colores. Esta será la principal diferencia con respecto a la Navidad del año pasado, donde solo eran amarillas.

2000 - Se destinan 2.417 millones a la compra de test de 'vacas locas'

El Gobierno ha aprobado destinar 2.417 millones de pesetas para comprar 546.000 'kits' de diagnóstico rápido de 'vacas locas'. Cree que el lunes se prohibirán las barinas de carne. Mientras, el consejero de Agricultura, José Valín, no se ha mostrado preocupado por esta medida, que alarma a los mataderos e industriales salmantinos y que incluso les hace temer por un cierre temporal.