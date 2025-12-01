Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 1 de diciembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:09

Comenta

1925 - Dos vecinos multados por portar escopetas sin licencia

El Juzgado de Sequeros ha visto la causa contra Gerardo Martín y Andrés Fraile, sorprendidos por la Guardia Civil mientras portaban escopetas sin licencia. La Fiscalía solicita una multa de 125 pesetas, aplicando una atenuante favorable a los acusados.

1950 - Conferencia de Joaquín Rodrigo en la Facultad de Filosofía

Con motivo del II Centenario de la muerte de Juan Sebastián Bach, el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras será escenario de dos conferencias y muestras musicales del músico Joaquín Rodrigo. A esta, podrán asistir tanto alumnos como interesados en estas cuestiones.

1975 - Concurso de belenes en la Plaza Mayor de Salamanca

El Ayuntamiento ha publicado la convocatoria del concurso de belenes. A este, podrán inscribirse todos aquellos que dispongan de uno. La exposición se colocará debajo de los arcos de la fachada del Pabellón Real, dejando en el centro el belén del Ayuntamiento.

2000 - Los hoteles salmantinos podrán tener más de 150 habitaciones

El Ayuntamiento aprobó ayer ampliar la capacidad máxima de los hoteles a 150 habitaciones. El PSOE votó en contra y pidió el mantenimiento del límite de 100, vigente hasta el momento. Con esta medida, el Consistorio pretende facilitar el asentamiento en la ciudad de grandes cadenas hoteleras, cuyo ratio de rentabilidad se fija en un alto número de habitaciones.

