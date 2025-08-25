¿Qué pasó tal día como hoy, 25 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta Salamanca Lunes, 25 de agosto 2025, 05:45 Comenta Compartir

1925 Se celebra un juicio por intento de asesinato en Valdehijaderos

El hecho sucedió el pasado 15 de octubre cuando los acusados Dionisio García y García y Ambrosio Sánchez Simón, supuestamente, dispararon con sus escopetas a Simón García Rodríguez tras una trifulca. El agraviado fue herido en el tercio inferior del muslo derecho y necesitó de ayuda médica.

1950 Finaliza el curso de verano de la Universidad Pontificia

En el día de ayer en la Aula Magna se llevó a cabo el evento de clausura del curso de verano de Humanidades Clásicas (tercer año) y de Lengua y Literatura Castellana (segundo año). La gala fue presidida por el obispo de la Diócesis, el gobernador civil de la provincia y el rector de la universidad.

1975 La UDS pierde el Trofeo Granada frente al Boavista por la mínima

El equipo salmantino se fue con las manos vacías para casa después de perder por 0-1 ante el conjunto portugués tras realizar un encuentro nefasto, o así, dicen las crónicas. Alves logró batir a D'Alessandro en el minuto 23 y los blanquinegros no consiguieron darle la vuelta al marcador.

2000 Primer servicio frenético de las nuevas Urgencias

Tras varios meses de obras, por fin, en el día de ayer se inauguró el nuevo y remodelado servicio de Urgencias con una alta cantidad de pacientes. Entre las novedades se encuentran los cuatros puntos de atención polivalente y el aumento de camas que ya se han estrenado en el día de hoy ante el frenético movimiento de pacientes que han pasado durante esta primera jornada.

Temas

Salamanca