Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 12 de agosto, en Salamanca?

Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

La Gaceta

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 06:00

1925 - Detenidos por un hurto en Aldea del Obispo

Dos vecinos de Aldea del Obispo denunciaron el hurto de varios géneros de su comercio. Los ladrones, creyendo que se trataba de tela, sustrajeron las mercancías y huyeron. La Guardia Civil detuvo en Alameda de Gardón a dos varones y dos mujeres como responsables de los hechos.

1950 - El Salamanca solicita apoyo a la Federación

El Salamanca presentó varias peticiones a la Federación Española de Fútbol. Entre ellas, solicitó que la apertura del campo del Calvario se realizara el 10 de septiembre y que se estudiara la subvención de los viajes a Las Palmas. También pidió facilidades en los desplazamientos para reducir costes.

1975 - Cinco heridos en una triple colisión en la Avenida de Portugal

El accidente ocurrió cuando un turismo conducido por Julián Domingo Martín, al entrar en la ciudad, colisionó con otro vehículo que se incorporaba a la vía. Como consecuencia del impacto, este segundo coche fue desplazado y arrolló a un tercer vehículo que circulaba por la zona.

2000 - 70 alfareros de Castilla y León participan en la XII Feria del Barro

Un total de 70 alfareros de toda Castilla y León participan desde ayer y hasta el 17 de agosto en la XII Feria del Barro, una cita que vuelve a convertir la plaza de Los Bandos en un gran escaparate de tradición y creatividad. La edición de este año contará también con demostraciones de torno y de modelado de cara al público.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  2. 2 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  3. 3 Trasladado al Hospital en helicóptero al quedar inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62
  4. 4 Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros
  5. 5 Trasladado al Hospital tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta
  6. 6 Gran movilización de los Bomberos hasta la calle Concordia por un incendio en la trastienda de un bar
  7. 7 Trasladada al Hospital una mujer tras ser atropellada al bajarse de su coche en María Auxiliadora
  8. 8 La Guardia Civil vigila la fiesta rave de Salvatierra
  9. 9 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 11 de agosto
  10. 10 Herido tras perder el control de su coche y chocar contra una farola en pleno casco urbano de Ciudad Rodrigo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 12 de agosto, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 12 de agosto, en Salamanca?