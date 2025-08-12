¿Qué pasó tal día como hoy, 12 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

1925 - Detenidos por un hurto en Aldea del Obispo

Dos vecinos de Aldea del Obispo denunciaron el hurto de varios géneros de su comercio. Los ladrones, creyendo que se trataba de tela, sustrajeron las mercancías y huyeron. La Guardia Civil detuvo en Alameda de Gardón a dos varones y dos mujeres como responsables de los hechos.

1950 - El Salamanca solicita apoyo a la Federación

El Salamanca presentó varias peticiones a la Federación Española de Fútbol. Entre ellas, solicitó que la apertura del campo del Calvario se realizara el 10 de septiembre y que se estudiara la subvención de los viajes a Las Palmas. También pidió facilidades en los desplazamientos para reducir costes.

1975 - Cinco heridos en una triple colisión en la Avenida de Portugal

El accidente ocurrió cuando un turismo conducido por Julián Domingo Martín, al entrar en la ciudad, colisionó con otro vehículo que se incorporaba a la vía. Como consecuencia del impacto, este segundo coche fue desplazado y arrolló a un tercer vehículo que circulaba por la zona.

2000 - 70 alfareros de Castilla y León participan en la XII Feria del Barro

Un total de 70 alfareros de toda Castilla y León participan desde ayer y hasta el 17 de agosto en la XII Feria del Barro, una cita que vuelve a convertir la plaza de Los Bandos en un gran escaparate de tradición y creatividad. La edición de este año contará también con demostraciones de torno y de modelado de cara al público.