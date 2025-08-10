¿Qué pasó tal día como hoy, 10 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

2000 - La Unesco, preocupada por el derribo de las casas de la muralla

ICOMOS, el organismo consultor de la Unesco en España, muestra su «preocupación» por el derribo de las casas centenarias de Rector Esperabé en una carta dirigida a la asociación «Mi Barrio Extramuros», constituida por los vecinos de estas casas. La demolición se efectuará «el 16 o el 17 de agosto», según estimo ayer Salvador Cruz, teniente de alcalde.

1975 - Avanzan las obras del acueducto de aguas fecales de El Zurguén

Las dos secciones de viga-canal prefabricadas que forman el pequeño acueducto del barrio ya están colocadas. Las aguas fecales del barrio de Los Alambres salvarán así el pequeño valle del regato para insertarse en un colector general, con lo que este maloliente arroyo dejará de ser un problema.

1950 - Herido muy grave por una vaca un joven en Villamayor

El joven Emilio Sanchón se encontraba en una era de la Finca Gudino cuando una vaca desmandada le corneó, produciéndole heridas graves. Los vecinos le trasladaron rápidamente al Hospital Provincial para practicarle curas. El pronóstico de las heridas era muy grave y el joven quedó ingresado.

1925 - Un hombre detenido tras intentar robar en una zapatería

En el juzgado de la capital se ha visto la causa contra Luis Mulas Guerra «El Matalaburra», acusado de ser autor de un delito de robo. El hombre, que ha sido procesado diez veces por delitos de robo y hurto, fue sorprendido por Lorenzo Martín mientras intentaba robar en su zapatería.

