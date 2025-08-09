Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 9 de agosto, en Salamanca?

Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 06:00

1925 - Un hombre herido al caerse de un terraplén en Cepeda

A las 20:00 horas de ayer, la pareja de la Guardia Civil que presta sus servicios en Cepeda se encontró a un hombre tendido en tierra y bañado en sangre en una de las calles de la localidad. Según relató la víctima, se produjo las heridas al caerse por un terraplén llamado 'Canchal de Tablas'.

1950 - Un obrero herido de gravedad al caer de un andamio

A las 16:00 horas de ayer, ingresó en el Hospital Provincial el obrero Eugenio Acosta, de 32 años. El hombre trabajaba en las obras de ampliación de un edificio del Banco Hispano Americano, situado en la calle Zamora, cuando se cayó desde un andamio resultando gravemente herido.

1975 - Intervención masiva de la grúa municipal en la calle Íscar Peyra

Tras un tiempo sin verla actuar, la grúa municipal intervino ayer de manera masiva por la calle Íscar Peyra. Fueron retirados varios vehículos que se encontraban mal aparcados. Con esta acción, se espera poner freno a los abusos de los conductores que dejan sus coches en zonas prohibidas.

2000 - Gran éxito de Rafael Álvarez 'El Brujo' en el Colegio Fonseca

Rafael Álvarez 'El Brujo' cerró ayer con gran éxito su doble actuación en el Colegio Fonseca con el montaje 'Arcipreste'. Durante su actuación, el conocido intérprete sorprendió al público salmantino con un gran manejo del escenario. El actor ha resaltado «el lujo» que implica presentarse en un espacio como el Colegio Fonseca, donde la predisposición es «incluso mayor», apostilló 'El Brujo'.

