¿Qué pasó tal día como hoy, 8 de agosto, en Salamanca?

1925 - El Teatro Liceo presenta su programa para las ferias

El Teatro Liceo acogerá durante las ferias a dos compañías con renombre y fama mundial como lo son la de Margarita Xirgú y la Ernesto Vilches. La primera actuará del 6 al 14 de septiembre.

1950 - Regresan a Salamanca los estudiantes de Liverpool

Regresaron ayer a Salamanca, después de permanecer en Liverpool, siete alumnos del instituto de Segunda Enseñanza Fray Luis de León, acompañados por su director, Ángel Ruiz, cuyo interés se debe este viaje de intercambio estudiantil.

1975 - 200 hectáreas de trigo y monte quemadas en Pino de Tormes

200 hectáreas de trigo y monte de encina y más de 150 de pastizal ardieron ayer en la finca de Zaratán, en el término municipal de Pino de Tormes. El incendio provocó unas pérdidas materiales que ascienden a los cuatro millones de pesetas.

2000 - Movilización política y social en favor de la planta de bioetanol

Los salmantinos fueron llamados a manifestarse el 7 de septiembre si antes Azucarera Ebro Agrícolas no confirmaban que Salamanca será el lugar elegido para instalar la mayor planta de bioetanol de España. El Partido Popular salmantino se unió a la movilización tras el encuentro mantenido por el presidente provincial del partido, Julián Lanzarote, y el de la Diputación, Alfonso Fernández Mañueco.