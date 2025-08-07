Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 7 de agosto, en Salamanca?

Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 06:00

1925 - Un hombre amenaza con su escopeta a guardia

Según se relatan los hechos, el guarda jurado Amador Mateo sorprendió en El Teso del Guijo a José y Alfonso Boloa, que estaban cazando conejos con un hurón. Al pedirles la identificación y los permisos correspondientes, José amenazó a Amador con la escopeta.

1950 - Se quema un pajar en la carretera de Fuentesaúco

En la carretera de Fuentesaúco, se declaró un incendio en un pajar propiedad de Félix Recio. El siniestro se produjo a consecuencia de un cortocircuito. El Parque de Bomberos acudió rápidamente y procedió a la extinción del fuego, que, en pocos momentos, quedó sofocado.

1975 - Salamanca dispondrá de una 'agencia matrimonial'

El especialista en Derecho Canónico de gran prestigio Ernesto P.R ha elegido Salamanca como sede para su nuevo proyecto: una agencia matrimonial. El servicio promete, a cambio de una módica cantidad de dinero, proporcionar a los salmantinos «su media naranja».

2000 - El guitarrista sin brazos Tony Meléndez emociona en San Blas

Un centenar de jóvenes pertenecientes a la diócesis de Orange (California, Estados Unidos) llegados desde Fátima a Salamanca, de camino a la Jornada Mundial de la Juventud en Roma, improvisó un concierto en el auditorio de San Blas. El gran protagonista fue Tony Meléndez, un joven nacido sin brazos que ofreció una actuación cercana a una hora ante 200 personas tocando la guitara con los pies.

