Parque Científico de la Universidad: investigación y tecnología frente a la crisis

¿Cómo decidió dedicarse al diseño de páginas web?

En 2012, tras acabar mi carrera y en plena crisis, me planté delante de mis padres y amigos y les dije que quería dedicarme al diseño de páginas web, pero no quería estar ocho horas al día en una agencia, ni tener que irme a Madrid. Quería poder llevarme mi portátil a cuestas y trabajar desde donde yo quisiera. La respuesta de todos mis conocidos fue: “Pero... ¿quién te va a pagar por estar trabajando desde tu habitación?”. Desde entonces han pasado nueve años y parece que el teletrabajo se acaba de inventar, pero no.

¿Cómo es su trabajo?

En mi caso el 98% de mis clientes no residen en Salamanca. En 2017 empecé a dar formación online y actualmente tengo alumnos en 22 países, que compran y acceden a mis cursos las 24 horas del día desde cualquier dispositivo que tenga internet.

¿La covid ha acelerado la importancia de internet?

La gente dice que internet es el futuro, los emprendedores digitales sabemos que es el presente desde hace mucho. Ahora la covid lo ha acelerado todo, pero somos muchos los que vendemos servicios, productos físicos y formación a través de internet desde hace años. A día de hoy mis conocidos ya no se extrañan de lo que hago. Otra cosa es cuando vas a un evento familiar y te presentan a alguien, la cara que pone la gente cuando les explico a qué me dedico es para grabarles. Casi nadie entiende la mitad de lo que hago, es casi como si viviéramos en una realidad paralela.

¿Cómo es esa realidad?

Una realidad paralela en la que han nacido nuevas profesiones como los SEOs (especialistas en posicionamiento en Google), asistentes virtuales (el puesto de secretaria de toda la vida trasladado al mundo digital), los media buyers (gestionan la publicidad online y llevan tráfico cualificado a sus clientes) y un largo etcétera como los community managers, growth hackers, youtubers, podcasters... La lista es infinita. Las posibilidades son infinitas. El alcance de internet y el estado actual de la tecnología hace que empresas y trabajadores tengan ante sí un océano de oportunidades en el que solo hemos empezado a chapotear en la superficie.