«El Parque Científico está creciendo y hay mucha demanda de ampliación» El vicerrector de Economía de la Universidad y director general del Parque Científico reconoce la «buena noticia» de la licitación del edificio M4

Ángel Benito Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 06:30

El vicerrector de Economía de la Universidad y director general del Parque Científico, Javier González Benito, reconoce que la apertura del proceso de licitación del edificio M4 es una «muy buena noticia», después de años trabajando para recuperar la propiedad y devolverla a la Universidad y al Parque Científico, así como de los intentos realizados para retomar la obra.

En este sentido, González recuerda que sobre el proyecto original se hizo una modificación para aprovechar mejor el espacio y adaptarlo a las necesidades actuales. «El edificio mantendrá su singular estructura y contará con una gestión automatizada mediante un moderno sistema de control de accesos», señala a modo de ejemplo. Con un plazo de ejecución de 18 meses, el vicerrector confía en que el edificio esté finalizado a finales de 2027. «Tendrá dos plantas dedicadas a empresas y una de ellas ya está comprometida con el Centro de Láseres Pulsados, que además contribuirá a la finalización del edificio a cambio de disponer de una de las plantas durante diez años», detalla.

González explica que en los últimos años también han recibido numerosas peticiones de las empresas ya instaladas para disponer de más espacio. «El Parque Científico está creciendo y hay mucha demanda de ampliación de actividades, por lo que la ejecución del M4 será muy positiva no solo para las nuevas empresas que puedan llegar, sino también para el desarrollo de las que ya están alojadas», afirma. Considera además «positivo» que el Parque no solo actúe como polo de atracción, sino que permita una senda de crecimiento para sus empresas.

Aunque la reactivación de las obras del M4 permitirá saldar una deuda pendiente, el vicerrector no cree que suponga el final de las construcciones. «La idea del Parque Científico es seguir creciendo, aunque dependerá de las circunstancias. Aún quedan parcelas vacías cuyo objetivo es ir ocupando en función del desarrollo del proyecto». «Es un momento dulce», añade, en referencia al interés de nuevas empresas por instalarse en el Parque Científico y al impulso que supondrá el nuevo distrito en los terrenos de Mercasalamanca. «Buscamos que Salamanca sea un polo de desarrollo tecnológico. Todos debemos trabajar en la misma dirección».