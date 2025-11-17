«Hay padres desesperados porque sus hijos no van a clase; el grupo 4M de la Policía está a su disposición» «Hay familias que, tras nuestra visita, ven que se van a meter en líos y se van al pueblo o a otra comunidad autónoma»

Carlos Rincón Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:05 | Actualizado 08:17h.

Pese a que el absentismo escolar está muy localizado en hogares en los que, por motivos culturales, los padres no valoran lo suficiente la enseñanza obligatoria, no siempre los padres son los «culpables» de las reiteradas faltas sin justificar de sus hijos, sobre todo, cuando se trata de adolescentes. «Hemos tenido un caso de una chica de un instituto, cuya madre estaba desesperada. Nos podía llamar dos o tres veces a la semana pidiendo ayuda porque su hija no había ido a clase», señala la oficial Verónica Martín, del Grupo 4M de la Policía Local de Salamanca, centrado en la atención a «Mujeres, Menores, Mayores y personas con problemas de Salud Mental», que se encarga, por tanto, de los casos de absentismo. «Si los niños están un poco perdidos, los padres pueden llamarnos en cualquier momento, no hace falta que falten 5 veces en un mes o que nos avise la Dirección Provincial de Educación».

La Policía también actúa de oficio cuando ve un menor en la vía pública en horario escolar. «Primero se contacta con el centro escolar para comprobar que el menor no está expulsado y que debería estar en clase. Posteriormente, se da aviso a los padres de lo sucedido, informándoles que se deja al menor en el centro escolar, y después se le hace una entrega documentada al director o tutor del menor, indicándole que ya se ha avisado a los padres», apunta la agente.

Pero la mayoría de los casos llegan a través de la Comisión de Absentismo de la Junta que solicita su intervención en los casos más severos. «Hay veces en los que nos solicita solo que notifiquemos las falta y vamos a ver a las familias para que nos rellene un acta y nos diga el motivo de la ausencia. Y en otros hemos tenido que ir a comprobar que el niño se levanta de la cama y va al colegio», añade. En lo que va de año, los agentes han realizado ya 42 servicios y elaborado 59 informes sobre menores o familias, frente a las 92 y 82 de 2024.

«En principio, cuando la policía va al domicilio y le notifica a los padres que los niños están faltando, suelen ponerse un poquito las pilas porque saben que, no llevar a los niños al cole, tiene unas repercusiones legales», explica Martín aludiendo al artículo 226 del Código Penal. Pero no siempre la reacción es esa. «También ocurre que, después de nuestra visita, hay familias que se cambian de colegios o se van a pueblos. Cuando ven que se van a meter en líos, porque están incumpliendo esos deberes, incluso ha habido familias que se han cambiado de comunidad autónoma para evitar esos problemas», apunta. Y, en otras ocasiones, las faltas a clase continúan y el caso acaba en la Fiscalía.

«Lo primero que hay que tener en cuenta es que a la Policía se puede llamar nada mas que falte un día. Después hay que tener en cuenta que hay varios tipos de absentismo, en función de los días que falte al colegio», explica la oficial Verónica Martín, de la Policía Local. «En Castilla y León, las Direcciones Provinciales de Educación consideran absentismo relevante —y activan la intervención municipal — cuando las faltas no justificadas alcanzan aproximadamente el 5 % del cómputo mensual. La Policía Local interviene cuando el centro educativo o la Comisión de Absentismo comunican un caso relevante, o cuando lo detectan directamente, actuando conforme a su competencia legal, la normativa autonómica de protección a la infancia y el protocolo», añade explicando que esto ocurre con cinco faltas no justificadas al mes.

En años pasados Buenos Aires y San José han sido los barrios en los que más intervenía la Policía Local por casos de absentismo escolar. No obstante, aunque siguen registrándose en estas zonas, la oficial Martín apunta que en los últimos años ya no están tan localizados y se dan también en otras zonas de la ciudad.