Paco Candela cantará este viernes en Salamanca: “Actuar en la Plaza Mayor fue impresionante”

– “Paseo por lo eterno” es un homenaje a los artistas que han marcado a Paco Candela, con un repaso a las canciones que ellos interpretaban.

–Cuando aún nos acompañaba la pandemia, surgió esta idea que me gustó muchísimo. Me puse manos a la obra delante del ordenador y me planté en 22 temas. Y la oficina me dijo: “Paco, tienes que recortar temas porque si no, vamos a sacar dos discos”. Y el álbum se quedó en 14 temas que me han acompañado desde pequeño, en mi niñez y mi adolescencia. Hay temas que han sido versionados por muchísimos artistas, pero la idea me encantó. Espero que la gente los disfrute como yo los he disfrutado.

–Hay temas que han sido interpretados por Rocío Jurado, Los Chichos, Triana, Raphael...

–Junco, Parrita, Pepe Pinto, Alameda... Todo lo que se me venía a la cabeza. He sacado el single “Yo quiero a Mai” y veo a la gente supermotivada a la hora de cantarlo. Hemos pasado por una etapa complicada, delicada, y este tipo de música a la gente la levanta del asiento y se ponen a bailar. Ahora mismo la gente está falta de baile, de música y de la alegría de disfrutar de lo que se tiene.

–Grabó “Paseo por lo eterno” con más de 30 músicos. Había cuerdas, vientos, guitarras y un piano de cola.

–Disfruté de varios violines, chelos, bajos, percusión... Es un disco muy elaborado. Al productor y a los músicos, los temas nos hacían recordar y los hemos hecho nuestros. Cuando el trabajo está terminado, ves el cariño y el corazón que se la ha puesto a la hora de hacerlo.

–Llevarlo al directo también es muy emotivo.

–Sí, porque estamos mezclando mis temas antiguos, que me van a acompañar toda la vida, con todos los temas que yo he traído a mi mundo pero que hace 40 y 50 años ya existían. En los conciertos se crean momentos únicos con esa mezcla de canciones.

–Actuó en la Plaza Mayor de Salamanca en las Ferias de 2019.

–Tengo fotos de aquel concierto y son impresionantes. Parece mentira que después de eso ocurriera lo que nos ha ocurrido... Tengo mucha ilusión por volver y pasarlo bien con el público salmantino. No sé si había 8.000 o 9.000 personas en la Plaza Mayor... una burrada. Y el ambiente, la cara de la gente de ilusión cantando conmigo, fue un momento impresionante que lo tengo recogidito en mi retina para la historia.

–No todos los artistas hacen conciertos gratuitos para los espectadores.

–Nosotros nos adaptamos a lo que nos piden los ayuntamientos y los promotores. Trabajamos a nivel nacional y hay muchísimas fiestas, muchísimos sitios donde ir a actuar. Y a cuanta más gente lleguemos, más disfrutamos.

–Su gorra campera se ha convertido en una de sus señas de identidad.

–Me la quito para dormir y poco más, que hoy está el tiempo lluvioso por Andalucía. Voy cómodo con ella, me abriga y forma parte de mi imagen. Estoy a gusto con ella.

–¿Cree que estaba predestinado para ser artista? Cantaba ya de niño.

–Empecé muy chiquitillo. Mi abuelo decía que con siete años ya estaba yo cantando. Y en los escenarios, llevo desde los 16 años cantando flamenco. Bienvenido sea estar sobre los escenarios, pero es muy complicado decir: “Me voy a dedicar a la música el día de mañana”. He trabajado en muchísimos sitios antes de la música. He llevado la música de forma paralela a mis profesiones. Ahora tengo la suerte de dedicarme a la música las 24 horas del día.

–¿En qué trabajó antes de dedicarse a la música en exclusiva?

–He sido albañil, oficial de primera como fundidor de metales, trabajé 12 años en un espectáculo de aves rapaces, soy montador aeronáutico y estuve 8 años montando las estructuras de los aviones... Me ha encantado siempre todo lo relacionado con las manualidades y los animales. Y hace más de 10 años que me dedico a la música profesionalmente.

–Ya no tiene turnos laborales.

–No, pero tú te levantas por la mañana y estás las 24 horas del día dedicado a la música. Mi oficina siempre está abierta con mi equipo.

–Está nominado a los Latin Grammy con su anterior trabajo, “Pura raza”, como “Mejor Álbum de Flamenco”

–Cuando me dieron la noticia fue impresionante. Es algo increíble. Ojalá se repita muchas veces esta noticia y disfrutaré del momento.

–Se acaban de fallar los Premios Odeón. Estaba nominado a Mejor Artista y Álbum Flamenco.

–Tenía nervios e ilusión, pero también tiene que ver que quienes te acompañan en la nominación son grandes artistas. Los premios han sido para Niña Pastori y Miguel Poveda. Yo estoy encantado por ellos. Siempre me alegro de lo bueno que les pase a mis compañeros.

–Paco Candela es número uno en ventas en flamenco. Y cuenta también con 300.000 seguidores en redes sociales y 22 millones de visualizaciones en YouTube en un año.

–En la música existe sitio para todos y detrás de esas cifras hay un trabajito. Estoy contento donde estoy; estoy feliz. Lo más importante es disfrutar con lo que haces. Soy un privilegiado porque me dedico a la música, que es lo que más me gusta. Yo vivo día a día la felicidad de la gente en los conciertos, el brillo en sus ojos... Y eso es más importante que decir: “Soy grande porque me siguen 300.000 personas en las redes sociales”.