Un 'PacienteGPT' para que los estudiantes de Medicina practiquen las consultas El sistema creado con Inteligencia Artificial ha sido ideado por el profesor e internista del Hospital -Miguel Marcos- y desarrollado por el informáticos del grupo BISITE

Javier Hernández Salamanca Martes, 28 de octubre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El profesor de la Universidad de Salamanca -el doctor Miguel Marcos- y el equipo de Bioinformática y Biología Computacional del grupo BISITE han creado un novedoso 'PacienteGPT' -no es el nombre oficial- que sirve para que cientos de estudiantes de Medicina practiquen el diagnóstico de casos, dentro de la asignatura de 'Fundamentos de Medicina Química'.

«Tradicionalmente este entrenamiento se hace con actores, que se reúnen en consulta con los estudiantes y van respondiendo las preguntas que, previamente, habías preparado», explica el ideólogo del proyecto, Miguel Marcos, que consideraba importante la creación de un sistema que permitiera al estudiante de Medicina practicar la 'consulta médica' tantas veces como deseen y sin depender de un actor.

Los casos a los que se están enfrentando los estudiantes han sido diseñados previamente por el profesor. «Puedo programar, por ejemplo, un supuesto en el que reciben en la consulta de Medicina Interna a una mujer con dolor torácico desde hace una semana. A partir de ahí, los estudiantes le preguntan todo lo que quieran y el sistema responde perfectamente a cualquier comentario, sin pestañear», enfatiza Marcos.

De hecho, el sistema también esta adiestrado para que el paciente virtual solo facilite determinada información si el 'médico' insiste en sus preguntas o si formula la pregunta de una manera concreta. «Es un complemento a las prácticas clínicas pero con la ventaja de que puedes entrenar tanto como quieras, sin molestar al paciente, y que además te permite conocer escenarios difíciles de ensayar con pacientes reales, como tratar con un paciente agresivo, o un caso muy complejo que no podrías pasarle a un estudiante. Otra ventaja es que el estudiante puede repetir y seguir practicando hasta que obtiene una buena nota», apunta.

El grupo de programadores que ha dado forma a esta idea lo componen Marco Hernández, Laura Álvarez, Ángel Canal y Fernando Cagigas, que también trabajan estrechamente con el IBSAL en proyectos varios como sistemas de predicción de ataques epilépticos, asistencia en la interpretación de diagnóstico por imagen, o plataformas de análisis genómico, entre otros proyectos.

Marco Hernández explica que la plataforma va mucho más allá que la utilización de una IA como ChatGPT: «No buscamos aplicar la inteligencia artificial a cualquier cosa, sino definir muy bien el ámbito de aplicación». El informático explica que actualmente se ha lanzado un módulo para que los estudiantes practiquen el diagnóstico mediante una conversación con el paciente virtual: «Lo próximo puede ser un módulo en el que se prescribe un tratamiento y podemos ver cómo reacciona a ese fármaco. También valoramos en el futuro una simulación 3D para realizar exploraciones físicas».

La idea última de los desarrolladores es comercializar esta plataforma en un formato más abierto a otras especialidades: «Hemos recibido interés de profesionales de la Farmacia, también del derecho, incluso para la policía puede ser útil para practicar interrogatorios… Pensamos en una plataforma común, pero con su especificidad en estos otros campos».

Los informáticos también están pendientes del grado de aceptación que ha tenido entre los estudiantes y el feedback que reciben no puede ser más positivo: «El profesor nos dice que hay muchos alumnos a los que todavía no se les ha asignado esta tarea y ya están pidiendo permiso para poder utilizarla. A nosotros nos resulta muy interesante porque es algo menos investigativo que lo que solemos hacer, es más una aplicación técnica, pero es donde creemos que realmente encaja la inteligencia artificial: ayudar a la formación del estudiante y aliviar parte de trabajo del profesional», concluye.