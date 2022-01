Pablo Casado, candidato por Salamanca... pero no del PP

El próximo 13 de febrero Pablo Casado concurrirá por Salamanca a las elecciones autonómicas. No es una metáfora. Así lo recoge el Boletín Oficial de Castilla y León. Realmente encabeza una lista, y no es la del PP, y competirá directamente con la candidatura del popular Alfonso Fernández Mañueco, así como con las otras doce que se han presentado para hacerse con los procuradores que representarán a esta circunscripción en las Cortes de Castilla y León durante la próxima legislatura.

Casualmente comparte nombre y apellido con el presidente nacional del Partido Popular, pero nada tiene que ver con él. Aunque esta circunstancia puede suponer que los electores se fijen más él. Su segundo apellido es Briz, el del líder del PP, Blanco. Es el número uno de la lista que presenta Por un Mundo más Justo (PUM+J), una formación nacida en 2004 apostando por una “ciudadanía global fraterna”.

“Soy salmantino y músico, profesor de música de profesión. Desde hace más de un año soy afiliado a PUM+J, donde he encontrado a personas que juzgan la realidad de una manera muy similar a la mía”, asegura en su presentación este joven, cuyo hermano Carlos le acompaña en la misma lista electoral. Representan a un partido poco conocido y que, por ahora, no ha conseguido hacerse un hueco en las instituciones de la provincia. Pese a que algunas de sus propuestas pueden acercarse a las del PP o a las del otras siglas, y aunque asegura no tener “ningún reparo en reconocer los aciertos de los demás partidos”, defiende “desde un tono conciliador y constructivo” sus propias iniciativas.

Este profesor que estudió en el Conservatorio Superior de Música defiende, según el programa de su partido, el refuerzo de la Atención Primaria, la elaboración de un Plan de Salud Mental, aumentar el número de plazas en las residencias públicas, impulsar nuevas lanzaderas de empleo o la promoción de grados de FP acordes a las demandas específicas del agricultura y la ganadería. Son ideas que podría defender el político nacional con el que comparte nombre, pero este Casado apuesta por PUM+J porque su seña de identidad es que, según asegura, “nunca vamos a sacrificar nuestra coherencia”.