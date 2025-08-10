Oxidado y deformado

La Gaceta Salamanca Domingo, 10 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

En este pasamanos de la Gran Vía salmantina se puede observar claramente un material especialmente oxidado por el paso de los años, pero sorprende todavía más el estado en el que se encuentran los barrotes inferiores, totalmente deformados en un tramo. Está pidiendo a gritos un cambio, por seguridad y por estética.

Temas

Gran Vía