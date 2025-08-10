Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasamanos de la Gran Vía oxidado y deformado. MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Oxidado y deformado

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 10 de agosto 2025, 06:00

En este pasamanos de la Gran Vía salmantina se puede observar claramente un material especialmente oxidado por el paso de los años, pero sorprende todavía más el estado en el que se encuentran los barrotes inferiores, totalmente deformados en un tramo. Está pidiendo a gritos un cambio, por seguridad y por estética.

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Oxidado y deformado

Oxidado y deformado